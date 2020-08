Sentido Galosol: Mergulhe no Paraíso!

Esta escapadinha inclui acomodação de duas noites com pequeno-almoço no Sentido Galosol e baptismo de mergulho acompanhado pelos profissionais do Manta Diving Madeira.

*Baptismo de mergulho: aula teórica, mergulho em piscina e mergulho no mar, com equipamento incluído.

*Requer atestado médico.

Pacote 2 noites, preço por pax. Duplo: 155€, Single: 218€, Suplemento vista mar: 56€, Noite Extra: 60€

Outros programas:

Pacote de 7 noites a partir de 397€ por pessoa

Acomodação com pequeno-almoço, 6 mergulhos (pesos e tanques de ar incluídos).

Duas sessões de yoga à beira-mar.

Pacote acomodação + Curso Freediving (Apneia)

(mediante consulta)

Reservas: [email protected] 291 930 930