Experiências gastronómicas verdadeiramente únicas

Situada na Zona Velha da cidade, a Taberna Ruel é já reconhecida por proporcionar uma experiência gastronómica verdadeiramente fantástica a todos aqueles que por lá passam. Pratos de sabores únicos, que privilegiam os melhores ingredientes locais, bem como os melhores produtos da Região, fazem as delícias do povo madeirense e até mesmo dos turistas. Distinguímo-nos pelas técnicas de cozinha inovadoras, pela qualidade do serviço e pela variedade dos pratos de peixe e de carne que apresentamos e, além disso, tem a possibilidade de acompanhar a confecção da sua refeição de perto, na zona de churrasco ao vivo, que fica no pátio do nosso restaurante.

O peixe é sempre fresco, bem como os mariscos: cavaco regional, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira. É comprado todos os dias de madrugada pelo Sr Ruel, o proprietário deste espaço e é capturado na Região. As carnes são concebidas na brasa, para que não se perca o sabor. Ficam extremamente deliciosas e suculentas e são a perdição de muitos. O Tomahawk, com maturação de 30 dias,por exemplo, tem sido a preferência dos nossos clientes.

Outros pratos compõem a nossa carta: carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, t-bone na brasa, bife do filete com molho de pimenta verde, não descurando as nossas sobremesas caseiras: mousse de chocolate e cheesecake. E porque a gastronomia regional merece sempre um lugar de destaque à mesa, deleite-se com uma espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá. Acompanhe com um típico bolo do caco e com um vinho de referência da nossa garrafeira. Finalize com esta doce tentação: cassata de maracujá!

Aguardamos a sua vista!

Aberto, todos os dias, das 12:00 às 23:00.

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/