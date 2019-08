O cantor britânico James Arthur, que actua esta terça-feira no concerto alusivo ao Dia da Cidade do Funchal, num espectáculo a acontecer no Parque de Santa Catarina, já aterrou na Madeira.

A bordo de um voo da British Airways, proveniente de Londres, o artista anunciou a chegada na sua conta pessoal de Instagram com recurso a um vídeo, aproveitando a ocasião para redigir uma curta frase: “Olá ilha da Madeira”.

James Arthur conta com cerca de 1,2 milhões de seguidores na referida rede social.