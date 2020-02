Hoje será um dia muito especial na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Engenheiro Luís Santos Costa, em Machico, nomeadamente para os alunos da turma Q do 4.º ano de escolaridade, que conquistaram o segundo lugar na XII edição do Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes D’Escritas | Porto Editora, com o trabalho ‘Os Ponteiros Apaixonados’.

Este prémio é da responsabilidade conjunta do Correntes d’Escritas e da Porto Editora e distingue, todos os anos, um conto infantil ilustrado inédito, em língua portuguesa, realizado por alunos que frequentem o 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do Ensino Básico. O objectivo é estimular a criação literária, especialmente o desenvolvimento da comunicação escrita e criativa, promovendo ao mesmo tempo o gosto pelo livro e pela leitura.

De realçar que a organização recebeu 104 trabalhos enviados por outros tantos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo de todo o país, fruto do trabalho de mais de 2 mil alunos e de dezenas de professores. O primeiro lugar coube à Escola Básica do 1.º Ciclo de Venda do Pinheiro, com o trabalho “Tempestade no Rio”.

A entrega dos prémios aos vencedores do XII Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes d’Escritas | Porto Editora acontecerá na Sessão de Encerramento do Correntes D’Escritas, que se realiza este sábado, 22 de Fevereiro.