Capitania do Funchal prolonga novamente aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje novamente o aviso de agitação marítima forte para a Madeira, até às 06:00 de domingo, reiterando os cuidados a ter por parte da comunidade marítima e da população em geral.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que as ondas na costa norte podem chegar aos 4,5 metros, não ultrapassando os 2,5 metros na zona sul da ilha.

A capitania do Funchal alerta a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto no mar, como em zonas costeiras.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima até segunda-feira, de acordo com o IPMA.