Depois de ter reconhecido durante a conferência que “sem economia não temos saúde pública”, o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, concluiu a sua intervenção no evento ‘Pensar o Futuro’, com palavras de esperança e de confiança no futuro.

Agora que “a pandemia começa a ter uma solução no horizonte”, Pedro Ramos apela: “Temos que ter confiança no presente para ter esperança no futuro”. Lembra que a confiança no presente é todos os cidadãos assumirem a sua responsabilidade e cumprir com as recomendações das autoridades de saúde.

Lamentou também que na retoma da economia não tenha sido condição obrigatória para viajar a realização do teste PCR na origem. Ou mesmo o teste rápido.

“Se fizemos o teste na origem a economia estaria muito mais segura e se calhar teríamos muito mais turistas. Mas não foi opção a nível na União Europeia”, criticou.

De resto, Pedro Ramos manifesta confiança no futuro.

“Tudo isto irá ter um fim, tal como a gripe espanhola teve em 1918 onde não havia a globalização, nem o digital, nem a robustez dos sistemas de saúde”. Concorda que o aparecimento das vacinas “constituem de facto uma esperança para todos nós para juntamente com a máscara, o distanciamento, a etiqueta respiratória e a desinfecção, podermos continuar a viver”.