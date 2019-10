Artista machiquense Din’ARTE realiza obra com o título ‘A Menina da Lágrima’

O artista machiquense Din’ARTE, também conhecido por Dinarte Sousa, após ter realizado a obra do Forte de São João Baptista, que foi levada para o Vaticano pelas mãos do presidente da Câmara Municipal de Machico para ser entregue ao novo Cardeal D. Tolentino Mendonça, dá a conhecer na sua página de Facebook mais uma obra realista. Desta vez, mais virada para o retrato, onde se consegue ver todos os detalhes entre a foto modelo em que o artista se baseou para poder efectuar a obra com o título ‘A Menina da Lágrima’.

Esta é uma obra em técnica mista, que foi realizada em 27 horas, durante cinco dias consecutivos. “Pois o retrato realista é algo que deve ser realizado pacientemente e com grande rigor de observação e muito detalhe”, explicou o artista.