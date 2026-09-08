Elevado alerta vulcânico para V1 no vulcão açoriano das Furnas

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) elevou hoje para V1 (sistema vulcânico em fase de equilíbrio metaestável) o nível de alerta vulcânico no vulcão das Furnas, devido a um incremento da atividade sísmica.

Segundo um comunicado do CIVISA, desde as 11:47 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje que "se regista um incremento da atividade sísmica no vulcão das Furnas", no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel.

"Até ao momento todos os eventos registados são de baixa magnitude, tendo o mais energético ocorrido às 16:41 [locais], com magnitude 2,9 (Richter)", indicou.

O sismo teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a oeste-sudoeste das Furnas e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) na freguesia das Furnas.

O CIVISA refere, ainda, que o alerta vulcânico que foi elevado para V1 "vigorará por um período de oito dias, caso não haja, entretanto, lugar a nova informação".

A freguesia açoriana das Furnas, no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, é conhecida pelas suas fumarolas vulcânicas.

"O seu nome está intimamente relacionado com os fenómenos de vulcanismo secundário que se fazem sentir nesta localidade, denominados por 'fumarolas ou caldeiras'", lê-se na página da Internet da Junta de Freguesia.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo CIVISA tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso (atividade normal), V1 sistema vulcânico em fase de equilíbrio metaestável (atividade fraca) e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso, com explosividade colossal a mega colossal.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados", revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Neste grau, "as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se" e "os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".