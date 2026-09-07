XXIV Regata Canárias - Madeira termina com festa na Quinta Calaça e novo recorde do ‘Sorcery’

A XXIV Regata Internacional Canárias - Madeira 2026 acabou depois de cinco dias de prova e cerca de 262 milhas náuticas entre Tenerife e a Madeira. Organizada pelo Clube Naval do Funchal e pelo Real Club Náutico de Tenerife, a edição deste ano ficou marcada tanto pela exigência da travessia como pelos momentos de convívio proporcionados às tripulações à chegada ao arquipélago.

Ver Galeria

Durante os dias de acolhimento no Village da Regata, em São Lázaro, os velejadores participaram num ‘sunset’ ao som de música ambiente e assistiram a uma actuação do Bailinho da Madeira, além de terem recebido kits de boas-vindas com produtos regionais como broas, bolo de mel, Vinho Madeira e poncha.

A cerimónia oficial de entrega de prémios decorreu na Quinta Calaça, sede do Clube Naval do Funchal, com a presença de entidades como a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, a vereadora Helena Leal e o Capitão do Porto do Funchal, seguida de um jantar de confraternização.

Vencedores

Classe OPEN: ‘Bahari – Awara’ (Pedro Luis Hernandez Garcia)

ORC 2: ‘Antigua Craiova Teguise Lanzarote’ (YE Cabrera)

ORC 3: ‘Macaco’ (Lucio Perez Aranaz)

Classe DUO: ‘Nauticum’ (Alejandro Falcon Santana)

Geral ORC: ‘Antigua Craiova Teguise Lanzarote’

O destaque da edição foi o ‘Sorcery’, de Miguel Angel Betancort García, que bateu o recorde da prova ao completar a travessia em 33h33m57s, mais de duas horas abaixo da marca anterior, do ‘Lola Tres’, em 2024, conquistando também o Prémio Alivar Cardoso.

Através de comunicado, o Clube Naval do Funchal agradeceu a todos os participantes e deixou uma mensagem final: