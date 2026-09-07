Candidatura de Bernardo Trindade à CTP reúne 60% dos apoios no sector do turismo

A candidatura do madeirense Bernardo Trindade à presidência da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) já assegurou declarações de apoio que correspondem a cerca de 60% do universo eleitoral da organização. O projecto reúne uma base abrangente que cobre os vários subsectores da actividade turística e estende-se por todo o território nacional, incluindo o continente e as regiões autónomas.

Entre os apoios formalizados estão importantes associações do sector hoteleiro e de alojamento, tais como a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a APHORT, a AHETA (Algarve), a ARHCESMO e a ADHP (Directores de Hotéis de Portugal). A candidatura conta igualmente com o suporte de entidades representativas de outras áreas fundamentais do turismo, como a ARAC (rent-a-car), a APC (casinos), o CNIG (golfe) e a APR (resorts). No plano regional e de promoção, somam-se a ACIF-CCIM (Funchal), a ACISO (Ourém-Fátima), a Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo e as entidades de promoção turística de Lisboa, Porto e Norte e Algarve.

A nível empresarial, destacam-se os apoios de grandes grupos hoteleiros, entre os quais Pestana Hotel Group, Vila Galé Hotéis, SANA Hotels, HOTI Hotéis, Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, ALTIS Hotels, SAVOY Signature, NH Hotels, Grupo Solverde, PHC Hotels, SC Hospitality, Turistrela, PALMINVEST e Dom Pedro Algarve e Madeira. Juntam-se ainda referências de sectores estratégicos como a ANA - Aeroportos de Portugal, SATA Air Açores, Grupo Ibersol, DouroAzul, Estoril Sol, Sociedade Figueira Praia, IAFE e Lisbon Cruise Port.

Ronda de auscultação pelo País

Com estes apoios assegurados, a candidatura avança para uma fase de auscultação e contacto directo com os associados da CTP. O objectivo passa por percorrer o país, conhecer as especificidades regionais e recolher contributos para a elaboração do programa eleitoral final.

Após ter passado pela Madeira em Agosto, a agenda de encontros prevê deslocações ao Algarve no dia 18 de Setembro e ao Porto no dia 21 de Setembro, seguindo-se uma etapa em Lisboa. As reuniões servirão para debater questões essenciais para o sector, tais como a competitividade, a captação de investimento, os recursos humanos, as acessibilidades e o crescimento em valor do turismo em Portugal.

De resto, a apresentação oficial da lista aos Órgãos Sociais da CTP e do programa definitivo acontecerá após este período de consulta. A candidatura sublinha a sua vocação agregadora e o compromisso em promover uma presidência aberta, focada na coesão e no diálogo com todos os associados da confederação.

Sobre a Associação da Hotelaria de Portugal

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) é a maior e mais representativa associação patronal da indústria hoteleira nacional. Com mais de 980 associados, integra hotéis de todas as categorias e dimensões, bem como unidades de alojamento local colectivo, como hostels, guesthouses e blocos de apartamentos com serviços integrados, além de resorts, turismo em espaço rural e turismo de habitação.

Enquanto voz do sector, a AHP disponibiliza serviços essenciais para a gestão e operação das empresas, promove a qualificação e a inovação, e centra a sua ação no crescimento sustentável dos seus associados e no futuro da Hospitality Industry em Portugal.

Reconhecida como Associação de Utilidade Pública desde 2013, a AHP foi distinguida em 2022 pelo Presidente da República como Membro Honorário da Ordem do Mérito Empresarial - Classe do Mérito Comercial, pela sua contribuição ímpar na valorização e no desenvolvimento de um setor estratégico para a economia nacional.