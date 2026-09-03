Quatro meios aéreos e 169 bombeiros combatem fogo na Lourinhã

Quatro meios aéreos e 169 bombeiros estão a combater um incêndio no Planalto das Cezaredas, no concelho da Lourinhã, disse fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Pelas 15h00, o fogo estava activo, afectando uma área de floresta e de mato no Planalto das Cezaredas, no concelho da Lourinhã e distrito de Lisboa, informou a fonte.

No local, os 169 bombeiros estão a ser apoiados por 47 viaturas de várias corporações de bombeiros da região.