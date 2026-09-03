68% das cadeirinhas de bicicleta falham nos testes de segurança

Se está a pensar comprar uma cadeirinha de bicicleta para transportar o seu filho, há alguns cuidados que deve ter antes de escolher o modelo. Uma campanha europeia de testes a 25 cadeirinhas revelou falhas de segurança em mais de dois terços dos produtos analisados.

Os principais problemas estavam relacionados com a qualidade dos cintos e dos sistemas de retenção, mas também com a resistência e a durabilidade das cadeirinhas. Quase metade dos produtos que não cumpriu os requisitos apresentou ainda arestas vivas ou saliências que poderiam provocar ferimentos ou prender o cabelo ou a roupa da criança.

O que revelaram os testes?

As autoridades de fiscalização do mercado analisaram 25 cadeirinhas adquiridas em lojas físicas e online em dez países da União Europeia. Doze foram compradas em lojas e 13 através da internet. Foram testados modelos de montagem frontal e traseira destinados a crianças até aos 15 quilos.

Dos 25 produtos analisados, 17 (68%) não passaram nos testes. A diferença foi particularmente significativa entre os produtos adquiridos online e os comprados em lojas físicas, com 11 das 13 cadeirinhas compradas online (85%) a serem 'chumbadas', enquanto metade das 12 adquiridas em lojas físicas não cumpriu os requisitos.

Dois dos produtos foram mesmo classificados como apresentando risco grave e um outro como tendo risco elevado.

Na sequência dos testes, as autoridades já recolheram um produto junto dos consumidores, determinaram a retirada de três do mercado e aplicaram sanções a três operadores económicos. Foram também publicados alertas no Safety Gate.

Um problema que não é novo

Esta campanha deu continuidade a uma iniciativa realizada em 2019, na qual foram testadas 44 cadeirinhas de bicicleta para crianças. Na altura, todos os produtos falharam nos testes, sobretudo devido à presença de arestas vivas e a dimensões inadequadas.

Os resultados mais recentes reforçam, assim, a importância da fiscalização dos produtos disponíveis no mercado europeu e da atenção dos consumidores no momento da compra.

O que deve verificar antes de comprar?

1. Confirme o peso e a altura da criança

A cadeirinha deve ser adequada às características da criança. Verifique sempre os limites de peso e altura indicados pelo fabricante e deixe de utilizá-la quando a criança ultrapassar esses limites.

2. Certifique-se de que é compatível com a bicicleta

Nem todas as cadeirinhas são compatíveis com todas as bicicletas. Antes da compra, confirme se o sistema de fixação pode ser instalado correctamente no seu modelo de bicicleta.

3. Verifique o sistema de retenção

Os cintos devem permitir prender a criança de forma segura e permanecer devidamente apertados durante o percurso. A cadeirinha deve manter a criança estável, sem permitir movimentos que possam colocá-la em risco.

4. Procure informação clara sobre o produto

O manual de utilização deve estar disponível na língua ou línguas do país onde o produto é comercializado. Nas compras online, confirme também se estão claramente identificados o fabricante e o distribuidor. Esta informação é importante caso seja necessário comunicar um problema de segurança.

5. Consulte os alertas de segurança

Antes de comprar, pode pesquisar o modelo no Safety Gate, o sistema europeu onde são divulgados produtos perigosos identificados pelas autoridades de fiscalização do mercado.

E depois da compra?

A segurança não termina no momento da instalação. Depois de montar a cadeirinha, verifique se existem arestas afiadas, parafusos, porcas ou outras peças que possam magoar a criança ou prender a roupa.

É igualmente importante inspeccionar regularmente a cadeirinha para detectar sinais de desgaste, danos ou peças soltas. Se apresentar problemas, deixe de a utilizar.