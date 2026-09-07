Ilhas Canárias mais perto do que nunca a bordo do Costa Smeralda
Promoção de Inverno
Imagine-se a acordar com uma vista diferente… Onde o azul infinito do mar, o aroma a café fresco e o som suave das ondas o convidam a viver um novo dia. Para muitos, esta é a definição de férias perfeitas.
E a boa notícia? Essa experiência pode começar aqui mesmo, na Madeira, com partidas do Funchal, e com a vantagem acrescida de uma Promoção de Inverno lançada pela Costa Cruzeiros:
Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias – 8 dias
Tarifa Promo:
Partida 4 Fevereiro – desde 749€
Partida 11 Fevereiro – desde 629€
Partida 18 Fevereiro – desde 649€
Partida 25 Fevereiro – desde 679€
Itinerário: Funchal / ‘Sea Destination’: ponto mais escuro das Canárias, Gran Canaria, Lanzarote/ ‘Sea Destination’- Atlantis Crest: ‘O Reino Perdido’, Tenerife, Fuerteventura, Funchal
Os preços apresentados são por pessoa em camarote duplo atribuído automaticamente pelo sistema e inclui taxas portuárias e dois Sea Destinations, permitindo ainda a acumulação de pontos C|Club pelas despesas efectuadas a bordo.
Não inclui despesas de reserva, taxas de serviço, bebidas, seguro, despesas/extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados.
Esta tarifa tem lugares limitados, não é acumulável com outras promoções e não tem caráter retroativo.
Os cruzeiros incluídos nesta tarifa podem também ser adquiridos através da tarifa Tudo Incluído, podendo os pormenores ser consultados aqui:
Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias
Desde 864€ por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partidas: 4, 11, 18 a 25 de Fevereiro 2027
Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]
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