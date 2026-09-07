Ilhas Canárias mais perto do que nunca a bordo do Costa Smeralda

Imagine-se a acordar com uma vista diferente… Onde o azul infinito do mar, o aroma a café fresco e o som suave das ondas o convidam a viver um novo dia. Para muitos, esta é a definição de férias perfeitas.

E a boa notícia? Essa experiência pode começar aqui mesmo, na Madeira, com partidas do Funchal, e com a vantagem acrescida de uma Promoção de Inverno lançada pela Costa Cruzeiros:

Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias – 8 dias

Tarifa Promo:

Partida 4 Fevereiro – desde 749€

Partida 11 Fevereiro – desde 629€

Partida 18 Fevereiro – desde 649€

Partida 25 Fevereiro – desde 679€

Itinerário: Funchal / ‘Sea Destination’: ponto mais escuro das Canárias, Gran Canaria, Lanzarote/ ‘Sea Destination’- Atlantis Crest: ‘O Reino Perdido’, Tenerife, Fuerteventura, Funchal

Os preços apresentados são por pessoa em camarote duplo atribuído automaticamente pelo sistema e inclui taxas portuárias e dois Sea Destinations, permitindo ainda a acumulação de pontos C|Club pelas despesas efectuadas a bordo.

Não inclui despesas de reserva, taxas de serviço, bebidas, seguro, despesas/extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados.

Esta tarifa tem lugares limitados, não é acumulável com outras promoções e não tem caráter retroativo.

Os cruzeiros incluídos nesta tarifa podem também ser adquiridos através da tarifa Tudo Incluído, podendo os pormenores ser consultados aqui:

Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias

Desde 864€ por pessoa.

Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partidas: 4, 11, 18 a 25 de Fevereiro 2027

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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Funchal

• Largo do Phelps, 18 — 291 208 920

• Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900

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