Cuidado com as burlas com supostas cartas dos bancos

Se recebeu uma carta com um novo cartão bancário, tenha cuidado com o QR code. Uma nova burla usa o qrishing, uma forma de phishing com recurso a códigos QR para encaminhar as vítimas para páginas fraudulentas, através de supostas cartas enviadas por bancos.

Esteja alerta se é caso de o seu cartão bancário estar prestes a expirar e recebeu uma carta com um novo cartão e instruções para a sua activação. Pode tratar-se de uma burla. A DECO PROteste alerta para falsas cartas, com códigos QR que encaminham os consumidores para um site falso, tentando obter os dados bancários.

A carta parece legítima. Parece ter sido enviada pelo banco e, no seu interior, traz um novo cartão que pode até ter o nome completo do cliente, tornando a comunicação mais convincente. Estas falsas cartas indicam que o cartão deve ser activado criando um sentimento de urgência. Avisam que, caso o utilizador não active o novo cartão, a conta pode ser bloqueada. Para proceder à activação, apresentam um código QR.

Ao ler este código com o telemóvel, o consumidor é encaminhado para um site que imita o do banco, através do qual os burlões procuram obter dados pessoais e bancários, podendo depois tentar aceder à conta real deste consumidor. O QR code é o principal sinal de alerta. É o equivalente a um link numa mensagem de phishing, podendo conduzir a um site malicioso, como é o caso.

Regra geral, os bancos enviam novos cartões pelo correio, mas a activação é feita na app do banco ou através do seu homebanking. Para aceder ao homebanking, o consumidor deve introduzir directamente o endereço do banco no navegador ou utilizar um endereço que já tenha guardado, garantindo que está a entrar na página oficial da instituição. Estando disponível essa opção, a activação de um novo cartão bancário pode também ser feita directamente numa caixa Multibanco.

Assim, se recebeu um novo cartão bancário, não utilize o código QR da carta para aceder ao banco, sem antes confirmar se recebeu alguma comunicação da instituição, por SMS ou e-mail, a informar que o cartão seria enviado. Em caso de dúvidas, contacte directamente o banco, através de um número que já conheça, ou que esteja disponível nos seus canais oficiais.

A DECO PROteste deixa outros conselhos, nomeadamente que estejamos atentos a expressões como “urgente”, “faça imediatamente” ou “evite o bloqueio da conta”, que devem levantar suspeitas. A renovação de um cartão que está a expirar não exige, por si só, uma activação imediata. Por outro lado, dados correctos não significam que a comunicação seja verdadeira. Saber o nome, morada, banco ou data de validade do cartão torna a burla mais sofisticada, mas não prova autenticidade.

“Nunca forneça palavras-passe, códigos de autenticação ou outros dados bancários numa página cuja legitimidade não tenha confirmado”, vinca. A mesma precaução deve ser aplicada a outros serviços que envolvam informação pessoal ou financeira. Não devemos seguir códigos QR ou links para aceder à Autoridade Tributária, Segurança Social, MB WAY ou serviços semelhantes, sem antes confirmar a sua origem.

No caso de ter lido o código QR, depois de abrir a página é caso de não introduzir qualquer dado, fechar a página e não prosseguir. Se, por outro lado, forneceu credenciais, dados bancários ou outras informações, contacte imediatamente o banco através de um canal oficial. Pode ser necessário bloquear a conta, alterar os dados de acesso e bloquear ou cancelar cartões. Se detectar movimentos que não reconhece, comunique-os de imediato ao banco.