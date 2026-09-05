Real Madrid de Mourinho averba primeira derrota na La Liga contra o Betis

O Real Madrid, comandado pelo português José Mourinho, averbou hoje o primeiro desaire na Liga espanhola de futebol, ao perder em Sevilha, diante do Betis (1-0), no arranque da quarta jornada.

No Estádio de la Cartuja, casa emprestado do Betis, o 'nulo' persistiu durante o primeiro tempo, com o suplente irlandês Troy Parrot a assinar o único golo do desafio, aos 81.

A reta final acabou por ser tensa, por culpa do golo anulado a Carlos Espi, por fora de jogo muito duvidoso, e do penálti desperdiçado por Kylian Mbappe, já no período de descontos.

O internacional português Bernardo Silva foi opção para Mourinho a partir do 64, entrando para o lugar do francês Camavinga.

Este desfecho deixa o Real no segundo lugar, com nove pontos, os mesmos do adversário de hoje, que é terceiro, e do líder FC Barcelona, ainda com o jogo desta ronda por disputar, em Valência.

Na terça-feira, os merengues, recordistas de 'Champions' (15), recebem o Inter Milão, de Itália, naquele que será um jogo especial para 'Mou', que reencontra os milaneses, pelos quais arrebatou a competição em 2009/10.