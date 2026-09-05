Fitch sobe 'rating' de Portugal para 'A+' com perspectiva estável

A Fitch subiu hoje o 'rating' de Portugal de 'A' para 'A+', com 'outlook' (perspetiva) estável, adiantou a agência, numa nota divulgada no seu 'site'.

"A Fitch Ratings reviu em alta os 'ratings' de incumprimento de longo prazo (IDR) de Portugal, de 'A' para 'A+'. A perspetiva mantém-se estável", adiantou.

"A subida reflete o reforço das finanças públicas de Portugal, incluindo uma trajetória projetada de redução da dívida pública e saldos orçamentais consideravelmente mais fortes do que os dos seus pares, sustentados por um forte compromisso político com a prudência orçamental", indicou, na mesma nota.