UE envia avião humanitário com 82 toneladas de bens essenciais para o Nepal

A União Europeia enviou hoje um avião com 82 toneladas de bens essenciais para o Nepal, além de ter disponibilizado mais 500 mil euros em ajuda humanitária para apoiar as equipas de emergência no local.

A Comissão Europeia referiu, em comunicado, que o voo, organizado com a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), aterrou esta manhã (hora local) no Nepal com materiais de alimentação, de saúde, de educação, de saneamento e proteção.

Além deste voo, o executivo comunitário disse que vai também disponibilizar mais 500 mil euros ao Nepal, para ajudar as equipas locais a responderem a necessidades urgentes.

"Em separado, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o Luxemburgo, a Alemanha, a Lituânia e a Noruega vão enviar equipamento incluindo coletes salva-vidas, 'kits' de higiene e de cozinha, cobertores, material médico, equipamento de proteção e energético de emergência", indicou a Comissão Europeia.

O executivo comunitário disse que os 500 mil euros agora anunciados acrescem aos dois milhões que já tinha disponibilizado ao Nepal em 28 de agosto, além dos três milhões alocados ao país ao longo do ano.

A 26 de agosto, uma enxurrada atingiu a região fronteiriça entre o Nepal e o Tibete (China), fazendo pelo menos 1.280 mortos e 5.624 desaparecidos, de acordo com os mais recentes balanços oficiais.

As águas do rio Trishuli subiram entre 15 e 18 metros acima do normal, devastando povoações ao longo de um troço de 72 quilómetros.

Destruíram também o posto fronteiriço de Rasuwagadhi-Kerung, na fronteira entre o Nepal e a China, uma rota essencial para o comércio bilateral, e afetaram dezenas de povoações.

As operações de busca e salvamento prosseguem nas zonas afetadas, depois de a recuperação das telecomunicações ter permitido às autoridades obter informações sobre comunidades que permaneceram isoladas durante vários dias.