Seguro envia condolências ao homólogo do Nepal após enxurrada que fez várias vítimas

O Presidente da República, António José Seguro, enviou hoje uma mensagem de condolências ao seu homólogo do Nepal, Ramchandra Paudel, na sequência das "consequências trágicas da forte enxurrada", provocada por um deslizamento de terras, que atingiu hoje a região de Rasuwa.

"Em nome pessoal e no do povo português, o Presidente da República apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas e deseja rápida recuperação às pessoas feridas e reparação dos danos provocados", escreve António José Seguro numa nota oficial.

O chefe de Estado diz ainda que "continuará a acompanhar a situação, designadamente a das várias centenas de pessoas que se encontram desaparecidas, aguardando ainda informação sobre a situação de cidadãos portugueses eventualmente afetados".

A enxurrada na região de Rasuwa fez pelo menos 160 mortos e vários desaparecidos, entre os quais uma cidadã portuguesa.