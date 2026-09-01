Mais de 11 mil vagas disponíveis para a segunda fase de acesso ao ensino superior

Um total de 11.113 vagas no ensino superior público estão disponíveis na segunda fase do concurso nacional de acesso, que está aberto até 20 de setembro, foi hoje anunciado.

Das 56.228 vagas iniciais na primeira fase, foram colocados 49.991 alunos mas, destes, 4.512 não se inscreveram, pelo que, após reclamações, acabaram por resultar nos mais de 11.112 lugares ainda disponíveis, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto para o Ensino Superior (IES).

Os cursos que têm mais vagas por ocupar são os de Engenharia Informática na Universidade Politécnica (UP) de Bragança (74) e de Castelo Branco (71), seguido de engenharia de energias renováveis na UP de Bragança (60 vagas e nenhuma foi ocupada na primeira fase), Engenharia informática na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (57), Direito na Universidade de Lisboa (57) e Educação Social na UP de Bragança (57).

No total, há 69 cursos sem vagas disponíveis para a segunda fase, com destaque para os cursos de Medicina na Universidade do Porto (155), Medicina no Minho (122), Engenharia Mecânica, na Universidade Técnica do Porto (120), Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Porto (112) e Engenharia de Computadores e Informática em Aveiro (100), que esgotaram mais de uma centena de lugares logo na primeira fase.

A primeira fase correspondeu ao maior número de colocados da última década, com exceção de 2020, ano em que foram adotadas regras excecionais para a conclusão do ensino secundário e para a utilização de exames nacionais como provas de ingresso.

Apesar dos problemas registados durante o processo de classificação dos exames nacionais e na publicação das notas, este ano registou também o maior número de candidatos à 1.ª fase desde 1996, à exceção dos anos marcados pela pandemia de covid-19.

O Governo alterou este ano o regime de acesso ao ensino superior, permitindo que as instituições pudessem voltar a exigir apenas uma prova de ingresso, na sequência da redução de caloiros no ensino superior em 2025, quando passaram a ser exigidas, pelo menos, duas provas de ingresso.

As candidaturas à 2.ª fase do concurso decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro, mais três semanas do que inicialmente previsto, devido ao adiamento da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e à criação de uma época especial em setembro.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas e a alterações nos calendários da 2.ª fase dos exames e do CNAES.

A divulgação dos resultados está prevista para 30 de setembro, seguindo-se depois a 3.ª fase entre 10 e 12 de outubro.