Carneiro diz que é diferente de Montenegro e nunca apresentará propostas insustentáveis

O secretário-geral do PS disse hoje que é "diferente de Luís Montenegro" quando era líder parlamentar do PSD e comprometeu-se a só apresentar medidas para combater a crise que sejam "sustentáveis do ponto de vista orçamental".

À margem de um encontro com entidades da área do turismo, comércio e serviços, em Lisboa, José Luís Carneiro referiu que deu "indicações claras" ao grupo parlamentar do PS de que os socialistas nunca apresentem "propostas que não sejam sustentáveis do ponto de vista orçamental".

"Este Governo tem sido especialista enquanto fonte de instabilidade, fonte de incerteza e fonte de irresponsabilidade e também na criação de bodes expiatórios. Aquilo que eu posso garantir aos portugueses é que todas as propostas que nós apresentámos até hoje são sustentáveis à luz de receitas previstas e não previstas do Estado", respondeu aos jornalistas José Luís Carneiro

O líder do PS considerou que era importante que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "fosse ouvir as declarações que fez sobre o IVA em 2022" e que visse as propostas aprovadas no parlamento, em 2009 e "à revelia", "numa altura em que o país já estava a enfrentar uma crise internacional".

"Na altura, o doutor Luís Montenegro era o líder parlamentar do PSD e aprovaram 9 de 13 propostas, dizendo que a maioria absoluta passou a estar no parlamento, mas há uma coisa que eu posso dizer aos portugueses: é que eu não sou igual ao doutor Luís Montenegro, sou mesmo diferente do doutor Luís Montenegro e as propostas que fizer são propostas sustentáveis do ponto de vista orçamental", comparou.