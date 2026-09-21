Alojamento na Madeira renova excelência com Chaves Michelin

O hotel The Reserve renovou as duas Chaves Michelin, distinção que atesta a qualidade superior na experiência de alojamento. É um dos 14 que estão listados no Guia Michelin com duas estrelas. Na mesma, renovando também, estão o Les Suites, do PortoBay, o Reid's Palace. O Savoy Palace e a Quinta da Casa Branca mantiveram a sua chave. Em Portugal há apenas duas unidades hoteleiras com três Chaves, o topo deste reconhecimento internacional.

As Chaves Michelin resultam de avaliações externas realizadas por inspectores da marca, que escolhem e premeiam com o galardão, as unidades de excelência no acolhimento aos hópedes. Com três Chaves estão o Vila Vita Parc Resort & Spa, em Porches, e o Penha Longa Resort, em Sintra. O Funchal tem assim três unidades com duas Chaves e outras duas com uma. A lista de hotéis com uma Chave é formada por 53 unidades.

“Este reconhecimento volta a colocar os dois hotéis entre as referências da hotelaria nacional e internacional e reforça o posicionamento da Madeira enquanto destino de luxo”, reagiu o Grupo Savoy Signature à conquista para as suas duas unidades no Funchal.