Tripulantes da easyJet em greve de 2 a 6 de Outubro e de 19 a 23 de Dezembro

Os tripulantes da easyJet aprovaram hoje o recurso à greve entre os dias 02 e 06 de outubro e de 19 a 23 de dezembro, disse fonte oficial da empresa à Lusa.

"Os tripulantes da easyJet votaram hoje em assembleia-geral o recurso à greve para os dias 02, 03, 04, 05 e 06 de outubro e de 19, 20, 21, 22 e 23 de de dezembro", disse fonte oficial, sinalizando que para os dias 02 a 06 de outubro estimam-se que sejam afetados cerca de 500 voos programados das bases Porto, Lisboa e Faro.

Os serviços mínimos serão "posteriormente negociados", acrescentou.

Já para os dias de dezembro, a mesma fonte disse que "ainda não é possível saber" o impacto, mas que "é expectável que o número seja bastante maior", por ser "época de Natal onde o número de voos é sempre reforçado pelo aumento da procura".

A moção apresentada pela direção do SNPVAC foi aprovada por unanimidade, com 188 votos a favor.

Entre as situações denunciadas pelo sindicato encontra-se a falta de estabilidade de escalas, o tratamento discriminatório relativamente à classe dos pilotos, nas compensações oferecidas em sede de Acordo de Empresa e a pressão para realização de horas extra para fins comerciais.

Os tripulantes de cabine da easyJet reuniram-se numa assembleia-geral de emergência para analisar a situação laboral na companhia e decidir medidas, com o SNPVAC a ter admitido antes que "todas as hipóteses" estavam em cima da mesa.

Na terça-feira, contactada pela Lusa, fonte oficial da direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) afirmou que "as condições laborais dos tripulantes da easyJet continuam a deteriorar-se em Portugal".

"Temos alertado constantemente a easyJet para esta situação que pouco ou nada se tem alterado com impactos muito negativos para os direitos dos tripulantes", acrescentou.