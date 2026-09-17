Tolentino Mendonça recebe Medalha de Honra da Cidade de Lisboa

O cardeal madeirense D. José Tolentino Mendonça recebeu, esta quinta-feira, a Medalha de Honra da Cidade de Lisboa, numa cerimónia realizada nos Paços do Concelho, onde defendeu que a capital deve afirmar-se como um espaço de interculturalidade, acolhimento e diálogo.

Na ocasião, o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé recordou a sua chegada a Lisboa, em 1975, proveniente do Lobito, na chamada ponta aérea dos retornados. "Temia não encontrar chão para construir uma vida e uma beleza que perdurem", recordou.

No discurso de agradecimento, D. José Tolentino Mendonça sublinhou a importância de políticas de integração e de reconhecimento numa cidade cada vez mais marcada pela diversidade cultural.

É necessário dialogar, activar práticas de reconhecimento, retirar tantas vidas do anonimato ou da clandestinidade civil, através de políticas efectivas de integração. Uma cidade não se mede pela quantidade de gente que recebe, mas pela qualidade do reconhecimento que gera e da fraternidade que realiza José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé

O cardeal madeirense defendeu ainda que nenhuma identidade se sustenta isoladamente. "Não há identidade que se sustente sozinha, desconhecendo ou colocando obstáculos à alteridade", afirmou, acrescentando que "toda a identidade é um lugar e uma prática inacabada, eu diria interminável, de hospitalidade".

O homenageado destacou também a educação como uma ferramenta essencial para o futuro das sociedades. "O investimento na educação é a grande alavanca de humanização e de direcção justa", sustentou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, destacou o percurso do teólogo e poeta madeirense, descrevendo-o como "um homem de diálogo" e com uma capacidade de "agregar consensos".

A cerimónia contou com a presença de responsáveis políticos, académicos e representantes da Igreja Católica.

José Tolentino Mendonça chegou a Lisboa com 17 anos, vindo da ilha da Madeira. Na capital portuguesa formou-se em Teologia e foi professor, tendo frequentado o Seminário dos Olivais e a Universidade Católica Portuguesa. Foi reitor da Capela do Rato (2010-2018) e exerceu actividade pastoral na Paróquia de Santa Isabel (Campo de Ourique).

A sua Ordenação Episcopal realizou-se no Mosteiro dos Jerónimos, em 2018. No âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, criou a letra do hino 'Louvor da Bem-aventurada'. Além disso, na sua longa obra contam-se 50 títulos de poesia, ensaio, teatro e outros géneros literários. Vários desses títulos foram distinguidos com prémios, o primeiro dos quais foi o Prémio Cidade de Lisboa de Poesia, em 1998.

Tolentino de Mendonça vence Prémio Eduardo Lourenço 2025 O cardeal português José Tolentino de Mendonça, poeta e teólogo, venceu hoje por unanimidade o prémio Eduardo Lourenço 2025, anunciou a Câmara Municipal da Guarda.

Em 2018, foi nomeado arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Santa Sé, cargo que desempenhou até 2022. No ano de 2019, o Papa Francisco elevou-o a Cardeal. Actualmente é também prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação na Cúria Romana.

Também em 2019, o DIÁRIO reeditou, em formato digital, as 47 crónicas que deixaram saudades, assinadas por José Tolentino Mendonça. 'Uma grande viagem começa por um só passo' foi o título da proposta assinada regularmente pelo talento das letras e da cultura, mesmo que, desde bem cedo, nos tempos do suplemento DN Jovem, deixasse claro: "Não quero ser escritor, quero ser feliz".