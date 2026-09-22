Projecto madeirense recebe 55 mil euros da DGArtes para criação de ópera

O projecto 'Flauta Mágica – Madeira', de Carlos Pereira da Costa, foi o único projecto da Região Autónoma da Madeira seleccionado no concurso de Criação em Música e Ópera do Programa de Apoio a Projectos 2025 da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), recebendo um financiamento de 55 mil euros.

O projecto Flauta Mágica – Madeira, enquadrado na área da ópera, é um dos apenas cinco projectos de ópera apoiados a nível nacional. Os restantes 72 projectos financiados são de música.

A candidatura madeirense integra o grupo de 77 projectos artísticos que vão beneficiar dos 2,195 milhões de euros disponibilizados pela DGArtes neste concurso. Ao todo, foram apresentadas 222 candidaturas, mas 145 ficaram sem apoio. Destas, 131 foram consideradas elegíveis, mas não receberam financiamento por ter sido esgotada a verba disponível. Outras 14 ficaram de fora por não atingirem a pontuação mínima de 60%.

Em termos geográficos, 26 são da região Norte, 23 do Centro, 11 da Grande Lisboa, sete do Alentejo, cinco do Oeste e Vale do Tejo, dois do Algarve, um da Península de Setúbal, um da Região Autónoma da Madeira e um outro da Região Autónoma dos Açores.

Segundo a DGArtes, em comunicado, "as actividades financiadas decorrem até ao final de Fevereiro de 2028 e incluem a concepção, execução e apresentação pública de obras, residências artísticas e, na área da música, a interpretação, podendo ainda integrar actividades complementares nos domínios da circulação nacional, da programação, da internacionalização, da formação, das acções estratégicas de mediação, da edição e da investigação".

Entre os artistas e estruturas com projectos apoiados contam-se os músicos Dela Marmy, Filipe Raposo, a Associação Robalo Music, a Associação Quarteto de Cordas de Matosinhos, a Filho Único, o Jazz ao Centro Clube e a AREPO -- Associação de Ópera e Artes Contemporâneas.

A DGArtes abriu, no final de Janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projectos 2025 - no qual se inclui este de apoio à criação - com uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O prazo de submissão a este concurso - e a todos do Programa de Apoio a Projectos 2025 - era até 12 de Março, mas foi prolongado até 2 de Abril, tendo em conta as consequências do mau tempo no início do ano, que afetou o sector artístico, sobretudo na região Centro.

As organizações representativas do sector da Cultura têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes, assim como para o seu sub-financiamento.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos do Programa de Apoio a Projectos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio, à semelhança do que já tinha acontecido em anos anteriores e está a acontecer este ano.

Este ano, também já foram divulgados resultados finais de outros concursos.

No de Internacionalização foram apoiados 115 projectos, tendo 41 ficado sem apoio por se ter esgotado a verba disponível, embora tenham tido pontuação final acima dos 60%.

No concurso de Programação, foram apoiados 71 projectos artísticos, tendo 110 candidaturas ficado sem apoio por falta de verba, embora tivessem pontuação final acima dos 60%.

No Apoio a Projectos em Criação e Programação - Cruzamento Disciplinar cerca de um terço das candidaturas ficou sem apoio por se ter esgotado a verba que permitiu apoiar 99 projectos artísticos.

No concurso de Artes Visuais são apoiados 74 projectos com cerca de 1,9 milhões de euros, tendo 60 ficado sem financiamento por falta de verba.

No concurso de Criação em Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro mais de metade das candidaturas ficaram sem apoio, por se ter esgotado a verba disponível.

No concurso de Edição, em Artes Visuais, Artes Performativas, Artes de Rua e Cruzamento disciplinar, serão apoiados 54 projectos tendo 52 ficado sem financiamento por falta de verba.