24 artistas de sete países participam na 11.ª edição da exposição ISLANDS no Funchal

A exposição internacional "ISLANDS 2026 — Soil & Terra" reúne 24 artistas de Portugal, Roménia, Alemanha, Letónia, Japão, Ucrânia e Espanha, a partir de 23 de Setembro, no Art Center Caravel e ARThubMadeira, no Funchal.

A iniciativa, organizada pela ARTE.M — Associação Cultural e Artística na Madeira, assinala a 11.ª edição do projecto ISLANDS, dedicado às identidades insulares, ao diálogo artístico e à relação entre as pessoas e o território. A inauguração está marcada para as 18 horas da próxima quarta-feira, 23 de Setembro.

Com curadoria de José Zyberchema, a edição deste ano centra-se no tema "Soil & Terra", explorando a terra enquanto matéria, mas também como memória, pigmento, arquivo e ecossistema vivo.

A exposição recorre a diferentes linguagens e técnicas, incluindo instalações, esculturas, pigmentos naturais, materiais reciclados, processos botânicos, fotografia, som e práticas artísticas participativas. Segundo a organização, o projecto propõe uma reflexão sobre sustentabilidade, consciência ecológica e a relação entre o ser humano e a terra.

Participam nesta edição Lize-Mari de Abreu, Carina Mendonça, Fátima Spínola, Marcos Milewski, Pedro Vale, Samuel Santos, Yuliia P., Joana Viveiros, Amalia Bonanno, Andris Višņevskis, Hanamaro Chaki, Carsten Peters, Gizela Sztoika, Silvana Băloniu, Mihaela Ștețco, Maria Chiorean, Cristina Perneta, Mara Rusu, Evangelina Sirgado Sousa, Luísa Spínola, Helena Berenguer, David Francisco, Arantza Gaztañaga e Patricia Alexa Farcas.

Entre os participantes estão também artistas mais jovens, como a espanhola Arantza Gaztañaga, estudante da Universidade da Madeira, e a escultora romena Patricia Alexa Farcas. Para algumas destas novas vozes, a exposição representa a primeira oportunidade de apresentar trabalho num espaço expositivo profissional.

A organização destaca ainda a criação de uma nova obra de Lize-Mari de Abreu, concebida especificamente para esta edição. A peça será revelada durante a inauguração, mantendo-se os seus detalhes em segredo até esse momento.

Inspirada pela paisagem vulcânica da Madeira, a exposição foi também desenvolvida através de oficinas, intervenções ecológicas e colaborações com comunidades locais realizadas ao longo de 2025 e 2026.

Durante o período de exposição, o Art Center Caravel será apresentado pela organização como um "ecossistema temporário", procurando aproximar arte, paisagem, sustentabilidade e experiência sensorial.

A exposição é organizada pela ARTE.M, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, e poderá ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 17 horas. Haverá ainda uma abertura excepcional no sábado, 26 de Setembro, no mesmo horário.

A versão digital da exposição ficará disponível a partir de 23 de Setembro no site do Art Center Caravel. Também podem ser agendadas visitas privadas fora do horário habitual.