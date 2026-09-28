Taylor Swift torna-se a mais premiada da história dos MTV Video Music Awards

Taylor Swift conquistou o prémio mais importante da noite de domingo e tornou-se a artista mais premiada da história dos MTV Video Music Awards (VMA), enquanto Madonna brilhou como artista do ano, no evento-chave da cultura pop.

"Quero agradecer e dedicar este prémio a uma pessoa, sem a qual isto não estaria a acontecer. Essa pessoa é a maior 'showgirl' de todas, Dolly Parton", disse Swift ao receber o prémio de Vídeo do Ano por "The Fate of Ophelia".

"Cada canção que ela escreveu, a sua forma de contar histórias, era tão vívida e rica que ouvir as suas canções era como assistir ao melhor videoclipe que já se viu na vida", acrescentou a cantora sobre a intérprete de "9 to 5", que faleceu em 25 de agosto.

Swift agradeceu ainda aos colaboradores, destacando o mexicano Rodrigo Prieto, diretor de fotografia de "The Fate of Ophelia".

A estrela pop ultrapassou Beyoncé como a artista mais premiada da história dos MTV VMA, depois de um reinado partilhado, em que ambas acumulavam 30 prémios, e lançou o videoclipe do mais recente single, "Patient Zero".

Madonna regressou ao palco dos VMA após 23 anos, com uma atuação que simulou o clima de euforia e liberdade de uma discoteca, reunindo Sabrina Carpenter e Charli XCX para interpretarem faixas como "Bring Your Love" e "Danceteria Afterhours".

Ao lado de Carpenter, Madonna venceu os prémios de Melhor Colaboração Pop e Melhor Dance pela curta-metragem "Confessions II -- The Film", que engloba o conceito do mais recente projeto.

A noite foi também da cantora tailandesa Lisa, que, para além de interpretar "Sawadika", fez história como a primeira solista da K-pop e da Ásia a vencer na categoria de Melhor Pop.

A cantora britânica Sienna Spiro venceu o prémio de Artista Revelação.

Muitos dos prémios, cuja cerimónia foi dirigida pelo rapper Snoop Dogg, não foram transmitidos pela televisão e tiveram os vencedores anunciados posteriormente.

Foi o caso de Melhor Música Latina, categoria ganha pelo porto-riquenho Bad Bunny com o single "NUEVAYoL", e de Melhor Álbum, que foi também para Madonna, por "Confessions II".

Outras atuações nesta edição incluíram Shaboozy, que cantou "Cowgirl" num cenário de bar ao estilo do Velho Oeste, e Raye, numa performance do seu êxito "WHERE IS MY HUSBAND!".

Swift não foi a única a homenagear Parton. Antes da sua participação, a norte-americana Kacey Musgraves interpretou "I Will Always Love You", um dos êxitos mais memoráveis da estrela do 'country'.

Parton também apareceu brevemente no ecrã, cantando excertos da música antes de Musgraves continuar a canção.

Já a banda de 'grunge' dos anos 90 Nirvana recebeu o prémio Video Vanguard, entregue no palco a Dave Grohl (baterista fundador), Krist Novoselic (baixista fundador) e a Pat Smear (guitarrista da última fase da banda).

"O Kurt era único", disse Smear sobre o falecido fundador e vocalista Kurt Cobain.

"Os Nirvana continuam a ser relevantes porque as pessoas estão ávidas de autenticidade, de algo real e intransigente, algo que lhes diga 'Vem como és' --- o Kurt teria adorado esse legado", acrescentou.

A série de homenagens terminou com canções como "Faith", interpretada por Sombr, e "Careless Whisper", por Teddy Swims, assinalando o décimo aniversário da morte de George Michael.

"Demonstrem amor, espalhem amor e deem amor" --- foram as palavras com que Snoop Dogg encerrou a cerimónia, realizada em Los Angeles pela primeira vez em nove anos.