Associações de vítimas de abusos sexuais pela Igreja fazem-se ouvir durante a visita do Papa

As associações francesas de vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja fizeram-se hoje ouvir durante a visita do Papa e consideraram insuficiente o espaço que lhes foi reservado com Leão XIV.

O pontífice vai reunir-se esta tarde, em Lourdes, com um grupo de sete vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja, no âmbito da sua visita a França.

"Estamos perante crimes em grande escala, inclusive crimes contra a humanidade (...) Temos de nos contentar com o facto de o Papa receber seis vítimas em Espanha e sete em França", questionou o presidente da associação Mouv'Enfants, Arnaud Gallais, à rádio France Info.

Recordou que a comissão independente criada em 2021 estimou em 330.000 o número de vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica francesa e nas suas instituições associadas ao longo de 70 anos, "o que equivale a 13 crianças por dia".

Gallais, também vítima de abusos, afirmou que escreveu ao Palácio do Eliseu para participar na visita, sem obter resposta, e também à nunciatura vaticana em Paris, que lhe garantiu que não haveria tempo para ser recebido pelo Papa.

"São duas afrontas sucessivas", considerou Gallais, que salientou, que, face ao problema dos abusos na Igreja, o Presidente francês, Emmanuel Macron, "deve estar ao lado dos seus concidadãos que foram vítimas".

"Para as vítimas como eu, é surpreendente; sinto-me pessoalmente atingido pelo facto de o chefe de Estado não ter feito qualquer referência ao assunto", indicou.

Yolande du Fayet de la Tour, presidente da associação De la parole aux actes, considerou "doloroso" para as vítimas ouvir os discursos dos seus "agressores".

"O que se pede às vítimas é que se sentem à mesa dos seus agressores", afirmou Fayet de la Tour, que recordou que a investigação de 2021 constatou que "entre 4% e 6% do clero francês" cometeu abusos sexuais.

"Quando olho para os atos do Papa, vejo um homem, homens e mais homens", disse a presidente da associação, em declarações à France Info.

Durante uma reunião com os bispos franceses, Leão XIV encorajou-os hoje a prosseguir o trabalho de reconhecimento e reparação das vítimas de abusos sexuais, enquanto na homilia que proferiu durante uma missa com grande afluência no santuário mariano de Lourdes apelou à "cura das feridas profundas, das infidelidades e dos dolorosos desvios".

Ao longo desta tarde, está agendado um encontro com sete vítimas de abusos sexuais, um evento de dimensão muito reduzida para as associações, mas que o Vaticano justifica pelo seu desejo de conhecer os testemunhos pessoais.