Violinista Adrian Butterfield actua pela primeira vez com a Orquestra Clássica da Madeira

O violinista Adrian Butterfield vai protagonizar o seu primeiro concerto com a Orquestra Clássica da Madeira no próximo sábado, dia 26 de Setembro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. 'Música e Cultura aspirando excelência!' é o mote para esta temporada, pelo que promete ser um concerto que procura "a excelência, através do rigor técnico na performance artística, da paixão na transmissão de emoções e da preservação do património histórico".

A abertura deste concerto será protagonizada pela obra Orchestral Suite N.º 3 in D major BWV 1068, uma das obras instrumentais mais famosas do compositor alemão Johann Sebastian Bach, composta por volta de 1730; seguir-se-á uma selecção instrumental retirada da opera-ballet barroco, Suite from Les Indes Galantes RCT 44 do compositor francês Jean-Philippe Rameau, estreada na Ópera de Paris em 1735.

Após o intervalo, será interpretado o Concerto para Violino Op.7 N.º 5 em Lá menor, do francês Jean-Marie Leclair, publicada em 1737. "De salientar que Jean-Marie Leclair é considerado o fundador da escola francesa de violino, combinando o lirismo expressivo da dança francesa com as exigências técnicas avançadas da escola italiana liderada por mestres como Vivaldi e Somis", aponta a OCM.

Seguir-se-á o 'Concerto para Orquestra de Dresden' em Sol menor RV 577 composta entre 1720 e 1724 pelo italiano Antonio Vivaldi. Para finalizar o concerto, irá ser interpretada Suite N.º 2 em Ré maior HWV 349 'Música Acuática', uma das peças mais alegres e famosas do período barroco, estreada em 1717 num concerto real no rio Tamisa, em Londres, composta por Georg Friedrich Händel.

Apesar de fazer a sua estreia com a OCM, não é a primeira vez que Adrian Butterfield actua na Madeira. O violinista já participou na 38ª Edição do Festival de Música da Madeira onde também, com base na responsabilidade pedagógica, realizou uma masterclass de violino direcionada aos alunos de Música Antiga do Conservatório e docentes e demais profissionais interessados.

PROGRAMA

Alemão Johann Sebastian Bach [1685 - 1750] - Orchestral Suite No.3 in D major BWV 1068

Francês Jean-Philippe Rameau [1683 – 1764] - Suite from Les Indes Galantes RCT 44

Francês Jean-Marie Leclair [1697 – 1764] - Violin Concerto Op.7 No.5 in A minor

Italiano Antonio Vivaldi [1678 -1741] - Concerto per l’orchestra di Dresda in G minor RV 577

Alemão Georg Friedrich Händel [1685 – 1759] - Water Music Suite No.2 in D major HWV 349