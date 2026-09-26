Papa pede respeito pela dignidade humana ao visitar centro de migrantes em Paris

O Papa Leão XIV defendeu hoje que se "honre a dignidade infinita de cada irmão" e que se "libertem aqueles que a economia e a cultura reduzem hoje à escravidão", durante um encontro com migrantes em Paris.

No segundo dia da sua visita a França, o líder da Igreja católica visitou hoje o centro Maison Bakhita, com o nome da santa sudanesa que foi escrava, Josefina Bakhita, e que desde 2019 aloja pessoas migrantes e exiladas de diferentes nacionalidades ou confissões, no XVIII distrito de Paris, um dos bairros com maior população estrangeira da capital.

"A história da Igreja e da humanidade (...) não é escrita por aqueles que dão a impressão de vencer ao imporem-se e ao ocuparem o espaço, mas por aqueles que "dão espaço", instauram processos de paz, suscitam a confiança e encorajam a vida", afirmou.

Segundo os responsáveis do local, esta visita transmite uma mensagem, a poucos meses das eleições presidenciais francesas, nas quais o tema da imigração promete voltar a estar no centro dos debates.

Desde a sua eleição como Papa, em maio de 2025, Robert Francis Prevost tem apelado regularmente à defesa da dignidade das pessoas exiladas e dos refugiados, não hesitando em criticar a política migratória do presidente norte-americano Donald Trump.

Para hoje está prevista uma missa solene que o Papa presidirá na Praça da Concórdia e nos Campos Elísios (14:00, hora de Lisboa), na qual devem participar cerca de 600.000 fiéis, sob forte segurança.