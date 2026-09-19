Carneiro diz que dentro das famílias "não concordam todos" e volta a defender IVA zero

O secretário-geral PS afirmou hoje que dentro das famílias as pessoas não concordam todas e voltou a defender o IVA zero para o cabaz alimentar, medida criticada pelo socialista João Galamba, que a considerou desadequada.

"Isto é como dentro da nossa família: nós não concordamos todos uns com os outros, mas depois de tomadas as decisões têm de ser assumidas. Eu percebo a preocupação do meu camarada João Galamba, que é garantir que o país também acelera o investimento nas energias renováveis (...) Mas enquanto há essa prioridade, nós temos de responder às famílias, que é isso que é muito importante", afirmou hoje José Luís Carneiro.

O socialista, que falava aos jornalistas à margem da `rentrée´ política da Federação Distrital do Porto do PS, respondia às declarações do ex-Secretário de Estado da Energia e do Ambiente João Galamba que afirmou, em entrevista à SIC, não concordar com a medida do IVA Zero no cabaz alimentar, que considerou não ser o "caminho adequado".

No Jardim do Senhor do Padrão, em Matosinhos, José Luís Carneiro voltou a defender as medidas propostas pelo PS como forma de "responder às famílias", através da aplicação do IVA Zero para o cabaz alimentar e a sua redução nos combustíveis.

"No caso dos combustíveis, [a redução] é via ISP, porque é a via que nós já adotámos em 2022, quando, por exemplo, também estava o Dr. João Galamba no Governo e aprovou estas medidas", atirou o líder partidário.

Sobre as acusações proferidas pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que acusou o secretário-geral do PS de defender uma política económica de resposta à crise a "pensar nas sondagens", José Luís Carneiro voltou a recordar que se tratam de medidas também anteriormente defendidas pelos sociais-democratas quando eram oposição: "quer o ministro das Finanças, quer Luís Montenegro, propuseram que António Costa reduzisse o IVA sobre os combustíveis de 23% para 6%".