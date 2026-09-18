Polícia Marítima apreende nova embarcação de alta velocidade a sul de Lisboa

A Polícia Marítima apreendeu, ao final da tarde de ontem (17 de Setembro), uma embarcação de alta velocidade (EAV) a cerca de sete milhas náuticas - aproximadamente 13 quilómetros - da costa, a sul de Lisboa. A operação de fiscalização marítima contou com o apoio da Marinha Portuguesa e foi coordenada com a Polícia Judiciária.

Durante a ação policial, os elementos da Polícia Marítima localizaram e intercetaram a EAV, que se encontrava sem qualquer tripulação a bordo. A embarcação foi apreendida e rebocada para Lisboa, onde foram realizadas as respetivas diligências de investigação criminal.

Esta é já a segunda embarcação de alta velocidade apreendida no espaço de dois dias, evidenciando a intensificação do esforço conjunto entre a Polícia Marítima, a Marinha Portuguesa e a Polícia Judiciária no patrulhamento das águas nacionais.

As três entidades têm conjugado capacidades de vigilância, deteção e intervenção no combate à criminalidade organizada e transnacional que recorre ao espaço marítimo para as suas atividades ilícitas.

As embarcações de alta velocidade são frequentemente utilizadas por redes de tráfico de droga para o transporte de estupefacientes ao longo da costa atlântica europeia e norte-africana. A apreensão consecutiva de duas destas embarcações reforça o empenho das autoridades portuguesas na luta contra este tipo de criminalidade e na defesa da segurança do espaço marítimo nacional.