Artesanato terá que ser mantido como sector vivo e ligado às novas gerações

O Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou hoje a importância de manter o artesanato da Madeira como um setor vivo, dinâmico e próximo das novas gerações. Foi essa a mensagem que passou durante a segunda edição da Maratona das Artes & Ofícios, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

A iniciativa, que regressa este ano depois da primeira edição, realizada em 2025, irá decorrer ao longo do dia no pátio do Instituto (Rua 5 de Outubro) com um programa dedicado à divulgação e valorização das artes e ofícios tradicionais da Região, proporcionando ao público um contacto direto com artesãos e com diferentes técnicas e processos de criação.

“Queremos um artesanato vivo, dinâmico e capaz de atrair novos protagonistas, sem perder as técnicas e os saberes tradicionais”, referiu o governante.

Por isso mesmo Nuno Maciel destacou a componente prática da Maratona das Artes & Ofícios, nomeadamente os workshops e os momentos de Artesanato ao Vivo, que permitem aos visitantes acompanhar diretamente o trabalho dos artesãos e experimentar diferentes técnicas.

“É particularmente relevante permitir um contacto direto entre quem sabe fazer e quem quer aprender”, disse.

O programa incluiu workshops de sabonetes naturais com plantas aromáticas, tricot, cerâmica, Gerânio-da-Madeira e Bordado Madeira, bem como demonstrações de Artesanato ao Vivo, entre as 10h00 e as 18h00.

Seis novos artesãos reconhecidos

Na oportunidade foram entregues também Cartas de Artesão a 6 novos artesãos reconhecidos.

Assim, foram reconhecidos António de Ponte Farinha, na área do fabrico de utensílios e outros objetos em madeira; José João Teixeira Barreto, na cestaria e fabrico de mobiliário de vimes ou similares; Judite Carmo Gouveia Gouveia Farinha, na confeção de artigos de malha; Lisandra Carolina Silva Pereira, na arte de trabalhar materiais sintéticos; Micaela de Fátima de Jesus de Sousa, na confeção de artigos de renda, fabrico de bijuteria e fabrico de acessórios de vestuário; e Arlindo Domingos de Jesus, no fabrico de utensílios e outros objetos em madeira, que não pôde estar presente na cerimónia.

Recorde-se que o reconhecimento do Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal é da competência do IVBAM, entidade responsável pela atribuição das respetivas Cartas de Artesão e Cartas de Unidade Produtiva Artesanal. A Região conta atualmente com 110 artesãos reconhecidos e 110 unidades produtivas artesanais em atividade.

IVBAM prepara novas iniciativas

O IVBAM tem já previstas novas iniciativas para os próximos meses destinadas a continuar a promover e valorizar o artesanato regional.

Em outubro e novembro decorrerá a 5.ª edição do Prémio de Valorização do Artesanato Regional, este ano subordinado ao tema “Autonomia – 50 anos de história”, contemplando as vertentes de Valorização do Artesanato Contemporâneo e Valorização do Artesanato Tradicional, num valor total de 4 mil euros. A entrega dos prémios está prevista para 13 de novembro.

Entre 26 e 30 de outubro, terá lugar a Semana da Tecelagem e da Tapeçaria, iniciativa promovida pelo IVBAM desde 2025 com o objetivo de divulgar estas artes e ofícios tradicionais e aproximar os públicos das técnicas, dos saberes e dos seus protagonistas. O programa inclui exposições, venda de peças e workshops.

Também em novembro decorrerá a Rota dos Vimes, iniciativa promovida pelo IVBAM desde 2025 para valorizar e promover o artesanato tradicional associado ao vime e à cestaria.