Carvão em Brasa regressa hoje à Quinta Magnólia

A Quinta Magnólia recebe, esta sexta-feira, a quarta edição do Carvão em Brasa, festival de entrada livre que cruza diferentes géneros e linguagens musicais, entre as 18h00 e a 01h00.

Os escoceses High Fade estreiam-se em Portugal, depois de um percurso iniciado nas ruas de Edimburgo e de uma digressão de 50 concertos pela América do Norte.

O cartaz inclui ainda o regresso da açoriana Eugénia Contente, em trio, Margarida Campelo e LIBRA. Os Dirty Shufflers asseguram os DJ sets em vinil.

A programação estende-se para além da música, com uma performance do Espectro Criativo, projecto do Estúdio 21 desenvolvido com crianças e jovens com autismo, e a participação das Ahau Marionetas.

“Queremos que o Carvão seja um festival onde toda a gente se sinta convidada a estar. Famílias, miúdos, amigos, pessoas que vêm sozinhas, quem já conhece os artistas e quem aparece sem saber muito bem o que vai encontrar”, afirma Andreia Miranda, do Estúdio 21. “A cultura não devia ser uma coisa a que só alguns têm acesso”, sublinha.

“Talvez seja por isso que fazemos o Carvão: para celebrar estas coisas simples e lembrar que ouvir música ao vivo, descobrir artistas, dançar e estar juntos devia ser uma parte normal da nossa vida”, defende Alex Gonçalves.

O percurso do festival foi recentemente distinguido nos Iberian Festival Awards, com o prémio nacional na categoria Best Hosting and Reception.

Destaques da agenda

09h30 – V Congresso Mais Social, no Museu da Imprensa da Madeira

12h00 - 'Sopa Comunitária', dinamizada pela SocioHabitaFunchal e pelo Centro Comunitário do Funchal, no âmbito da Semana da Alimentação, no Largo da Restauração

15h00 – Comemorações do Dia do Turismo, com entrega das distinções turísticas municipais, do Funchal, no terraço do Mercado dos Lavradores.

16h00 - Abertura do Macaronight 2026 – Noite Europeia dos Investigadores, promovida pela Universidade da Madeira, no Largo do Colégio

16h30 - CMF apresenta o livro Trilogia da Morte, da autoria de Filipe Gouveia, no Teatro Municipal Baltazar Dias

17h00 – Torneio de Padel da Autonomia, com a cerimónia de entrega de prémios a decorrer na Praça do Povo.

18h00 - I Edição do 'Forte à Prova' (25, 26 e 27 de Setembro), no Forte de Nossa Senhora do Amparo.

20h00 - #MEGA HIDRO by NIGHT GLOW, pela primeira vez na Região, com a secretária Elsa Fernandes a marcar presença, nas Piscinas Olímpicas do Funchal.

20h30 - Espectáculo solidário 'Vozes pela Esperança', em apoio à luta contra o cancro e aos projectos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Forum Machico.

Agenda Política

09h15 - Elsa Fernandes marca presença na sessão de abertura do II Seminário da Inspeção Regional de Educação, subordinado ao tema 'Diálogos (Im)Prováveis sobre Educação', no Auditório do Instituto de Emprego da Madeira.

15h00 - Iniciativa do grupo parlamentar do PSD Madeira

15h30 - Miguel Albuquerque vai entregar 24 fogos em Água de Pena

16h30 - Miguel Albuquerque preside à inauguração da Mind Clinic, no Centro Comercial Alferes Veiga Pestana - 1.º piso, última loja do lado esquerdo.

Efemérides

1683 - Nasce o compositor francês Jean-Philippe Rameau, um dos principais impulsionadores da ópera no Barroco tardio, autor de "Castor e Pollux".

1690 - É publicado o primeiro jornal impresso nas colónias americanas, o polémico Public Occurrences, Both Foreign and Domestick, por Benjamin Harris.

1789 - São aprovadas as primeiras 10 emendas à Constituição dos Estados Unidos, "The Bill of Rights.

1895 -- Decreto Ditatorial à lei de 24 de Julho de 1885.

1897 - Nasce o escritor norte-americano William Cuthbert Faulkner, Prémio Pulitzer em 1963 e em 1955, Prémio Nobel da Literatura em 1949, autor de "O Som e a Fúria".

1903 - Nasce o pintor de origem russa Marcus Rothkovitch, Mark Rothko, autor dos painéis da Tate Gallery e dos retábulos da Igreja Ecuménica de Houston.

1906 - Nasce o compositor russo Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, nome essencial da música no século XX, autor do "Requiem à Memória das Vítimas da Guerra e do Fascismo", para quarteto.

1914 - Inauguração do edifício do Eden-Teatro, na praça dos Restauradores em Lisboa.

1919 - Quionga, no Norte de Moçambique, é restituída a Portugal por decisão do Conselho Supremo das Potências Aliadas e Associadas.

1932 -- Nasce o pianista canadiano Glenn Herbert Gould, figura carismática da vida musical, nome determinante na interpretação da obra de J. S. Bach.

1933 - É criado o Secretariado da Propaganda Nacional, pelo decreto-lei 23054, emitido pela Presidência do Conselho e publicado no Diário do Governo nº. 218/1933, sob a direção de António Ferro, instrumento coordenador da propaganda da ditadura do Estado Novo.

1964 - Guerra Colonial. Começa o conflito em Moçambique. O comité central da Frelimo proclama a insurreição geral.

1970 -- Morre, aos 72 anos, o escritor alemão Erich Maria Remarque, autor de "A Oeste Nada de Novo" (1929).

1975 - Para retirar poderes ao COPCON, Comando Operacional do Continente, o VI Governo provisório cria o AMI, Agrupamento Militar de Intervenção.

- Nova manifestação dos Soldados Unidos Venceremos em Lisboa.

1983 - A Sé Catedral de Angra do Heroísmo, nos Açores, a torre desmoronou devido ao incêndio de 5 de julho.

1985 -- Morre, aos 98 anos, o cientista norte-americano William C. Rose, que identificou os aminoácidos em 1932.

1990 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) alarga ao tráfego aéreo o embargo ao Iraque, pela resolução 670.

1991 - O Governo de El Salvador e a Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional (FMLN) assinam, nas Nações Unidas (ONU), o acordo que põe fim a 11 anos de guerra civil.

1993 - O primeiro satélite português PoSat 1 é lançado a partir do Porto Espacial Europeu de Kourou, na Guiana Francesa, a bordo de um foguetão Ariane.

1999 - Os militares indonésios começam a abandonar Timor-Leste.

2003 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, os projetos de Lei do Governo e do PS sobre a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior público.

- Morre, aos 59 anos, José Manuel Casqueiro, empresário e ex-secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal.

2004 -- José Sócrates é eleito secretário-geral do PS com 80,07% dos votos dos militantes.

- É determinada a prisão preventiva da mãe de Joana, a criança de oito anos desaparecida em Portimão, no dia 12.

2005 -- Morre, com 82 anos, o ator norte-americano Don Adams, o Agente 86 de Olho Vivo (Get Smart), vencedor de três Emmy.

2006 - O Comité Internacional da Cruz Vermelha inicia uma visita à prisão norte-americana de Guantanamo, em Cuba, durante a qual conta falar com 14 destacados suspeitos de terrorismo recentemente transferidos de prisões secretas da CIA no estrangeiro.

- O Papa Bento XVI recebe os embaixadores de países muçulmanos junto da Santa Sé, no âmbito da ofensiva diplomática que visa atenuar a polémica suscitada pelas suas declarações sobre o Islão na Universidade de Ratisbona, Alemanha, a 12 de setembro, em que condena o fundamentalismo religioso, afirma que a jihad (guerra santa) do Islão é contra Deus e que defender a fé com a violência é uma coisa "irracional".

2007 - A Junta Militar no poder na Birmânia impõe um recolher obrigatório a Rangoon, que é declarada "cidade de acesso restrito", após diversas manifestações de monges budistas contra o regime.

- Maior protesto em 20 anos na Birmânia contra a Junta Militar junta 300 mil pessoas.

2008 -- A Assembleia da República aprova, por unanimidade, uma nova versão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, apesar de haver divergências entre os partidos quanto ao artigo 114º, relativo à dissolução da Assembleia Legislativa Regional.

2009 -- Morre, aos 86 anos, Alicia de Larrocha, pianista espanhola, intérprete destacada de Beethoven. Prémio de Príncipe das Astúrias para as Artes em 1994.

2011 -- O rei Abdullah da Arábia Saudita anuncia a concessão do direito de voto às mulheres nas eleições municipais e o direito de se apresentarem como candidatas nas eleições locais em 2015. As mulheres passam também a poder integrar a assembleia consultiva Majlis al Shura.

- Última tourada na Catalunha na praça Monumental de Barcelona. A tourada passa a ser proibida na Catalunha por decisão do parlamento regional.

- Morre, aos 71 anos, a queniana Wangari Maathai, ativista ambiental e vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2004.

2012 - O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, anuncia a criação de uma autoridade fiscal em Espanha para controlar o cumprimento dos orçamentos por parte de todas as administrações.

- Morre, com 84 anos, o cantor norte-americano Andy Williams. Alguns dos seus sucessos: "Can't Take My Eyes Off You", "Music to Watch Girls By", "The Most Wonderful Time of the Year", "Where Do I Begin" e "Moon River".

2015 - O Banco de Portugal revoga a autorização da sucursal do Banque Privée Espírito Santo, instituição de crédito com sede na Suíça, o que implica a dissolução e liquidação desta entidade.

- O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, escapa ileso a um novo ataque em menos de duas semanas na província de Manica, centro de Moçambique. A comitiva da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) seguia para Nampula quando é atacada na Estrada Nacional 6 (EN6) em Zimpinga, distrito de Gondola.

- O Ministério Público da Suíça abre um processo criminal ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Joseph Blatter, e implica o líder da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), Michel Platini, no escândalo de corrupção que abala o organismo que tutela o futebol mundial.

- Morre, aos 90 anos, Georgette Duarte, antiga atleta do Belenenses, conhecida como a 'Gazela de Belém', campeã nacional dos 100 e 200 metros, salto em comprimento e salto em altura.

2016 - O Partido Popular (PP, direita) espanhol ganha as eleições legislativas regionais na Galiza com maioria absoluta, mantendo 41 deputados em 75, e garantindo para Alberto Núñez Feijóo a continuação à frente da Xunta (governo regional).

2018 - O diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, é detido, estando entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris, relacionada com o caso das armas furtadas em Tancos.

- A igreja católica alemã apresenta um pedido de desculpas oficial e admite estar envergonhada após a publicação de um relatório que denuncia abusos sexuais que envolveram 3.600 crianças durante décadas.

2019 -- Morre, aos 86 anos, o cantor José Crispim, formou com Lena Silva o duo musical Ele e Ela.

2020 - O major general Raul de Carvalho e o coronel Alcides Fernandes são condenados a seis anos de prisão por corrupção passiva agravada, no processo sobre sobrefaturação nas messes da Força Aérea e do Hospital das Forças Armadas.

- Quatro pessoas são feridas com armas brancas em Paris, França, junto ao edifício da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo.

2022 - O Sporting conquista a 11.ª Supertaça de futsal, a quinta consecutiva, ao vencer o Benfica, por 3-1 no desempate nas grandes penalidades, em Matosinhos, Porto.

- O Benfica conquista pela sétima vez a Supertaça feminina de futsal, ao bater na final, disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, Porto, o Nun'Álvares por 4-3, no desempate por penáltis.

- O atleta queniano Eliud Kipchoge melhora o seu próprio recorde do mundo da maratona, ao vencer em Berlim, na Alemanha, com o tempo de 2:01.09 horas.

- O ciclista belga Remco Evenepoel sagra-se campeão mundial de fundo, ao cortar isolado a meta no final da 'prova rainha' dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Wollongong, na Austrália.

2023 - A empresa norte-americana Google anuncia o Nuvem, um novo sistema de cabos submarinos transatlânticos para ligar Portugal, as Bermudas e os Estados Unidos.

2025 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina um decreto que insta a procuradora-geral a procurar a pena de morte em Washington, D.C., em todos os casos que correspondam aos "fatores aplicáveis", com este memorando, procura reativar a pena de morte na capital, abolida em 1981.

- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia, território palestiniano ocupado.

Entre a dor e o nada, escolho a dor. William Faulkner (1897-1962), escritor norte-americano.

Este é o ducentésimo sexagésimo nono dia do ano. Faltam 97 dias para o termo de 2026.