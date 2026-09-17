Regresso ao trabalho: como cuidar da visão sem pesar no orçamento

Setembro marca o fim das férias para muitos madeirenses e o regresso à rotina de trabalho. Depois de semanas com mais tempo ao ar livre, muitas pessoas voltam a passar várias horas em frente ao computador, ao telemóvel e a outros ecrãs, uma mudança que pode provocar fadiga visual, olhos secos e dores de cabeça.

A boa notícia é que pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença para manter a visão confortável ao longo do dia.

A rotina mudou? Os seus olhos também sentem

Passar muitas horas concentrado num ecrã faz com que pestanejamos menos vezes, deixando os olhos mais secos e cansados. Alguns dos sinais mais comuns são:

Visão desfocada ao fim do dia.

Ardor ou secura nos olhos.

Dores de cabeça frequentes.

Dificuldade em manter o foco durante muito tempo.

Uma revisão visual pode ajudar a confirmar se a graduação continua adequada às necessidades do dia a dia.

Pequenos hábitos que fazem a diferença

Para reduzir o cansaço visual, os especialistas recomendam:

Fazer uma pausa a cada 20 minutos e olhar para um ponto distante durante cerca de 20 segundos .

e olhar para um ponto distante durante cerca de . Manter o ecrã a uma distância confortável .

. Trabalhar com boa iluminação .

. Pestanejar mais vezes para manter os olhos hidratados.

Cuidar da visão sem sair do orçamento

Setembro é também um dos meses com mais despesas para as famílias. Entre o regresso às aulas, o trabalho e as contas habituais, nem sempre é fácil pensar em renovar os óculos.

Na Alain Afflelou Óptico, no Centro Comercial Anadia, no Funchal, acreditamos que cuidar da visão deve ser acessível para todos. Por isso, temos descontos durante todo o ano, a possibilidade de levar um segundo par de óculos e soluções adaptadas ao orçamento de cada cliente.

Além disso, pode financiar os seus óculos em até 12 vezes sem juros, tornando mais simples investir no conforto e na saúde visual sem comprometer as finanças do mês.

Porque começar Setembro a ver melhor é também uma forma de começar a nova rotina com mais conforto, confiança e bem-estar.

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Alain Afflelou Óptico, Centro Comercial Anadia

Centro Comercial Anadia, Funchal

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