Rui Caetano lamenta cegueira partidária e tempo perdido

O vereador do PS na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, congratula-se com o anúncio da criação da Polícia Municipal do Funchal, como destaca hoje o DIÁRIO, mas lamenta que surja "com anos de atraso por manifesto bloqueio político do PSD".

"Quem perde com esta teimosia são os funchalenses, que já poderiam ter este serviço na rua se não fossem os sucessivos chumbos à proposta inicial do PS em 2019 e, mais recentemente, à iniciativa que eu próprio apresentei no arranque deste mandato. Os mesmos responsáveis do PSD que desvalorizaram a medida e garantiram que, no enquadramento legal existente, nunca a aceitariam, vêm agora adotar a proposta do PS sem que a lei tenha mudado uma única vírgula. Caberia aos responsáveis da maioria ter a hombridade de pedir desculpas à cidade por terem feito o Funchal perder quase uma década", refere.

​Para Rui Caetano, esta falta de visão "atrasou soluções urgentes para a nossa cidade". Entende que a Polícia Municipal é essencial para disciplinar o trânsito, combater o estacionamento abusivo, garantir a vigilância e o patrulhamento de proximidade e assegurar uma presença física preventiva em todos os bairros e freguesias. Logo, a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos não são uma despesa descartável, mas sim um investimento estratégico com retorno direto no dia a dia da população.

Julga que a autarquia dispõe de folga financeira para o assumir e, com um modelo bem estruturado, a sua sustentabilidade estará assegurada. Mas deixa o reparo: "O PSD limitou-se a adiar o inevitável por pura cegueira partidária, e hoje é a cidade que paga a fatura deste tempo perdido".