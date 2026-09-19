O Funchal vai ser, este domingo, uma das dez cidades portuguesas a acolher, em simultâneo, a IV Caminhada pela Paz, uma iniciativa promovida pelo movimento cívico Portugal pela Paz. A caminhada está marcada para as 16h30 e pretende juntar pessoas de diferentes regiões, culturas e tradições numa manifestação pública pela paz.

Além da capital madeirense, a iniciativa realiza-se em Tavira, Beja, Évora, Lisboa, Caldas da Rainha, Coimbra, Porto, Braga e Horta.

Na Madeira, tal como nas restantes cidades participantes, o encontro começa com um período de silêncio e quietude, seguindo-se uma caminhada também em silêncio. A organização pretende, desta forma, transmitir uma mensagem de rejeição da guerra e de defesa de uma sociedade mais consciente e respeitadora de todos os seres vivos.

A iniciativa procura reunir participantes com diferentes percursos e convicções, valorizando aquilo que os une sem deixar de respeitar as diferenças entre cada pessoa.

Segundo os organizadores, a caminhada parte da convicção de que "a paz no mundo começa na paz que cada pessoa cultiva dentro de si e nas suas relações".

"A paz duradoura não depende apenas de decisões políticas, mas da transformação interior de cada pessoa", defendem os responsáveis pela iniciativa.

A participação é aberta a todos e, para quem não possa estar presente, existe ainda a possibilidade de acompanhar a iniciativa à distância, através de uma meditação colectiva realizada online, via Zoom.