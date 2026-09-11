Padel Dourado leva mais de 70 atletas ao Porto Santo

A Associação Desportiva Os Profetas organiza, entre 12 e 18 de Setembro, a 4.ª etapa do Circuito Padel Dourado, iniciativa que promete movimentar o Porto Santo durante uma semana e reunir mais de 70 participantes da modalidade.

A competição decorre num hotel da ilha e junta atletas de diferentes idades, num evento que pretende também reforçar a crescente presença do padel no quotidiano dos portosantenses.

A modalidade tem vindo a ganhar cada vez mais praticantes na 'Ilha Dourada', abrangendo diferentes gerações, desde os mais jovens até aos adultos. O crescimento da prática tem contribuído para a afirmação do padel como uma das modalidades desportivas com maior dinâmica no Porto Santo.

A 4.ª etapa do Circuito Padel Dourado culmina com um momento de confraternização entre os participantes, que inclui a habitual entrega de prémios. O convívio pretende assinalar o encerramento de mais uma etapa e promover o espírito de camaradagem entre os atletas.

Ao longo de uma semana, o torneio deverá assim concentrar no Porto Santo dezenas de praticantes, reforçando a aposta na dinamização desportiva da ilha e na promoção do padel junto de diferentes faixas etárias.