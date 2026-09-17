Montenegro destaca determinação do Torreense em "grande estreia" na Europa

O primeiro-ministro saudou hoje a "grande estreia" do Torreense nas competições europeias, elogiando a determinação da equipa da II Liga na vitória, por 2-1, frente ao Lillestrom na Liga Europa de futebol.

Torreense vence Lillestrom na estreia europeia O Torreense estreou-se hoje nas competições europeias de futebol com uma vitória na visita aos noruegueses do Lillestrom, por 2-1, em jogo da primeira ronda da fase de liga da Liga Europa.

"Que grande estreia, Torreense! Parabéns pela vitória por 2-1 na Liga Europa!", escreveu Luís Montenegro na sua conta na rede social X.

Vencedora da Taça de Portugal, a equipa do escalão secundário do futebol português estreou-se hoje nas competições europeias, derrotando os noruegueses no jogo da primeira ronda da fase de liga da Liga Europa.

"Uma demonstração de determinação e espírito de equipa. Um resultado que orgulha todos os portugueses", acrescentou o primeiro-ministro.

Os espanhóis Álex Alfaro (23 minutos) e Manu Pozo (49) fizeram os golos do emblema de Torres Vedras, que é apenas o terceiro clube dos escalões secundários portugueses a disputar as provas europeias.

Na Noruega, Thomas Olsen ainda reduziu a desvantagem do Lillestrom, aos 79 minutos, mas a equipa da casa não conseguiu chegar ao empate nem após a expulsão, por acumulação de amarelos, do alemão Nuha Jatta, aos 85,

O Torreense, atual 14.º classificado da segunda divisão, volta a jogar para a Liga Europa em 15 de outubro, quando receber os ingleses do Sunderland, em Leiria.