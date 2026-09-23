Médio do Benfica Enzo Barrenechea operado ao joelho esquerdo
O médio argentino Enzo Barrenechea, do Benfica, foi hoje submetido a uma artroscopia do joelho esquerdo para recuperar de uma entorse, que resultou na rotura do menisco medial, informou hoje o clube da I Liga de futebol.
"A operação, que decorreu com sucesso, foi realizada no Hospital da Luz, com acompanhamento do departamento médico do Benfica", lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.
Barrenechea, de 25 anos, lesionou-se na semana passada e falhou a derrota do Benfica na visita ao campeão português e líder isolado FC Porto (3-1), no domingo, no clássico da sétima jornada da I Liga.
O médio já disputou 11 jogos na segunda época ao serviço das 'águias' e deve ficar ausente dos relvados entre seis e oito semanas, sendo que cumprirá as primeiras três na pausa para os compromissos das seleções nacionais.
O Benfica está no segundo lugar do campeonato, com 16 pontos, cinco abaixo do FC Porto e um acima do Sporting, terceiro classificado, e do Santa Clara, quarto.