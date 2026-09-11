Madeira fica com um dos 84 apoios da DGArtes

A Madeira fica com um dos 84 apoios atribuídos pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) no concurso de Criação em Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro do Programa de Apoio a Projectos 2025.

O projecto madeirense seleccionado é o 'Refrão Protagonista', da LUZIA, que recebe um financiamento de 35 mil euros para a sua criação na área do Teatro.

A decisão final, divulgada esta sexta-feira pela DGArtes, revela uma elevada procura face à verba disponível. Das 275 candidaturas apresentadas ao concurso, 189 ficaram sem apoio. Destas, 158 não terão financiamento por ter sido esgotado o montante global disponível, de cerca de 2,09 milhões de euros, enquanto 31 candidaturas ficaram abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida.

Dos 84 projectos apoiados, 54 são de Teatro, 26 de Dança, três de Circo e um de Artes de Rua.

Em termos geográficos, a maioria dos apoios concentra-se no continente. A Grande Lisboa reúne 27 projectos, seguindo-se o Norte, com 26, e o Centro, com 13. O Oeste e Vale do Tejo e o Alentejo contam com seis projectos cada, enquanto a Península de Setúbal soma três.

A Madeira surge assim com um único projecto apoiado, à semelhança dos Açores e do Algarve, que também têm uma candidatura seleccionada.

Entre os restantes projectos contemplados estão criações da Arena Ensemble, da actriz e encenadora Sara Carinhas, da Filandorra - Teatro do Nordeste, da coreógrafa e performer Andresa Soares, do Coletivo Espaço Invisível, do Teatro da Palmilha Dentada e do Teatro Experimental de Lagos.

Os projectos apoiados deverão decorrer, maioritariamente em território nacional, até 28 de Fevereiro de 2028.

Este concurso integra o Programa de Apoio a Projetos 2025 da DGArtes, cuja dotação global ascende a 13,35 milhões de euros, o mesmo valor disponibilizado em 2023 e 2024.

Os concursos foram abertos no final de Janeiro, tendo o prazo para apresentação de candidaturas, inicialmente fixado em 12 de Março, sido prolongado até 2 de Abril devido às consequências do mau tempo registado no início do ano, particularmente na região Centro.

Os resultados agora divulgados voltam a evidenciar a diferença entre o número de projectos considerados elegíveis e a capacidade de financiamento disponível. As organizações representativas do sector cultural têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes e para o subfinanciamento.

Também nos restantes concursos do Programa de Apoio a Projectos 2025 vários projectos ficaram sem financiamento apesar de terem ultrapassado a pontuação mínima. No concurso de Internacionalização, 41 candidaturas ficaram sem apoio por falta de verba, enquanto no de Programação foram 110. No concurso de Criação e Programação - Cruzamento Disciplinar, 95 candidaturas ficaram sem financiamento pela mesma razão, e no de Artes Visuais foram 60.