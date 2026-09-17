UE considerou sanções dos EUA ao Irão e Rússia como "mensagem clara"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou que o pacote de sanções contra a Rússia e o Irão anunciado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foi "uma mensagem clara" de Washington.

"No discurso sobre o Estado da União de ontem [quarta-feira], deixei claro que a União Europeia deve continuar a exercer pressão sobre a Rússia, adotando todas as medidas possíveis para enfraquecer a sua máquina de guerra", declarou a líder europeia através das redes sociais.

Ursula von der Leyen acrescentou que a aprovação do projeto de lei norte-americano enviou uma "mensagem clara" nesse sentido.

A medida tem o nome do senador republicano Lindsey Graham, que morreu no passado mês de julho, e prevê sanções contra autoridades, bancos e setores estratégicos da economia russa, assim como medidas contra a chamada "frota fantasma" de petroleiros utilizada para contornar as restrições.

Von der Leyen elogiou o "amigo", o senador Graham, por acreditar firmemente que uma ação específica e coordenada "em ambos os lados do Atlântico poderia fazer a diferença para pôr fim à guerra".

"Espero que esta importante oportunidade seja aproveitada, em prol da paz", salientou a presidente da Comissão Europeia.

Um dos pontos centrais da legislação é a autorização para que o presidente norte-americano, Donald Trump, possa impor tarifas até 100% aos principais compradores de petróleo e gás russos, uma ferramenta que poder afetar especialmente países como a República Popular da China e a Índia.

Com a aprovação da Câmara, o projeto aguarda agora a assinatura do Presidente Donald Trump.