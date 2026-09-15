Carneiro assinala 47 anos do SNS com promessa de o defender e valorizar

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, assinalou hoje os 47 anos da criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que considerou ser "uma das maiores conquistas" da democracia, comprometendo-se com a sua defesa, valorização e fortalecimento.

"Há 47 anos, pela mão de António Arnaut e com o impulso do Partido Socialista, Portugal criou o Serviço Nacional de Saúde e fez uma escolha que mudou o país: garantir que o acesso à saúde não depende da condição económica de cada pessoa", pode ler-se numa publicação nas redes sociais do líder socialista.

Segundo José Luís Carneiro, o SNS "é uma das maiores conquistas da nossa democracia e uma expressão concreta dos valores de solidariedade, igualdade e justiça social".

"Celebrar o SNS é reconhecer todos os que, todos os dias, o fazem acontecer. Mas é também reafirmar um compromisso: defendê-lo, valorizá-lo e fortalecê-lo, garantindo um SNS público, universal e de qualidade para todos", comprometeu-se.

Em 15 de setembro de 1979 foi publicada, em Diário da República, a lei que criou o SNS, concretizando o direito à proteção da saúde, a prestação de cuidados globais de saúde e o acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, nos termos da Constituição.