PT2030 mobiliza 852 milhões em 85 apoios até final do ano

O Portugal 2030 vai mobilizar quase 852 milhões de euros em 85 avisos a lançar entre setembro e dezembro, destinados a áreas como habitação acessível, descarbonização, inovação produtiva e internacionalização, anunciou hoje o Governo.

Segundo o novo plano anual de avisos do PT2030, estão previstas, até ao final do ano, 85 aberturas, das quais 27 por convite e 58 através de concurso, informou o ministério da Economia e Coesão Territorial.

Com estes apoios, o volume de fundos colocados a concurso deverá aumentar para 19,3 mil milhões de euros, o equivalente a 93% da dotação do programa.

Entre os programas com maior dotação estão o Compete 2030, com 311 milhões de euros, o Sustentável 2030, com 198 milhões, e o Alentejo 2030, com 147 milhões de euros.

"Os concursos vão abranger diversas áreas como habitação a custos acessíveis, alojamento para estudantes, descarbonização, operações de internacionalização, eficiência energética, inovação produtiva e digitalização da Administração Pública", detalha o Governo.

Citado no comunicado, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, afirmou que o novo plano é "mais um passo na execução do Portugal 2030 e na utilização dos fundos em áreas e projetos prioritários para Portugal".

O governante destacou ainda que o calendário pretende dar aos potenciais beneficiários a "previsibilidade de que necessitam para planearem os investimentos".

O plano estende-se até agosto de 2027 e prevê, no total, 172 concursos, no valor de cerca de dois mil milhões de euros, considerando os programas nacionais e regionais do Portugal 2030 e o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).

Até ao final desse período, deverão ter sido colocados a concurso 20,2 mil milhões de euros, correspondentes a 97% da dotação total dos fundos.