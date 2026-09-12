CDS-PP quer fundos europeus para preservar vinha no Estreito

O CDS-PP de Câmara de Lobos defendeu, este sábado, a criação de um programa apoiado por fundos europeus para ajudar a preservar a vinha no concelho, numa altura em que alerta para a perda de terrenos agrícolas face ao avanço da construção.

A posição foi assumida por Lídio Aguiar durante uma visita dos dirigentes da estrutura concelhia centrista à Festa das Vindimas, no Estreito de Câmara de Lobos.

O presidente do CDS-PP Câmara de Lobos considera que a vinha representa mais do que uma actividade agrícola, sublinhando o seu valor paisagístico, cultural e económico para a freguesia.

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Perante a redução do espaço disponível para a agricultura, Lídio Aguiar propõe a criação de um programa que permita compensar financeiramente os produtores que mantenham as suas vinhas em exploração.

A proposta passa também por criar condições para incentivar as casas de vinho a adquirirem terrenos agrícolas e a investirem na manutenção e recuperação das vinhas.

Para o dirigente centrista, este tipo de mecanismo permitiria travar o abandono dos terrenos e, simultaneamente, proteger uma das imagens mais características do Estreito.