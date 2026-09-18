Miguel Freitas, o primeiro árbitro internacional madeirense

Miguel Freitas ascendeu ao mais alto nível da arbitragem, em 1991. Foi o primeiro madeirense a se tornar árbitro internacional, neste caso, em basquetebol. Antes, ao DIÁRIO, já havia confessado essa ambição, que se concretizaria em Setembro.

Foi após duas temporadas de observação que chegou o acesso ao curso organizado pela FIBA. Entre provas teóricas, físicas e práticas, tiveram oportunidade de arbitras jogos num torneio organizado em Las Palmas. “Na verdade, acabou por prevalecer a nossa maior capacidade: minha e do António Coelho. Tínhamos quase a certeza que assim seria, mas a expectativa prevalecia”, admitia o madeirense, referindo-se também ao compatriota português.

“Logicamente que a reacção foi de satisfação, sentimento que poderá ser dividido não só por mim mas também por diversas entidades que tiveram responsabilidades na minha ascensão”, admitia.

Por outro lado, assumia que existiam então maiores responsabilidades. “É um feito histórico no basquetebol e no desporto madeirense que eu, da minha parte, tudo farei para não desiludir as pessoas que acreditaram na minha promoção”.