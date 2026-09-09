Sporting recebe Galatasaray no regresso de Rafael Leão a Alvalade

O Sporting inicia hoje a Liga dos Campeões de futebol, com a receção ao tetracampeão turco Galatasaray, num encontro da primeira jornada da fase de liga, que promove o regresso de Rafael Leão ao estádio 'verde e branco'.

A equipa comandada por Rui Borges, segunda classificada da I Liga, a dois pontos do FC Porto, que na terça-feira se estreou com um desaire na 'Champions', frente ao campeão inglês Manchester City (2-0), atravessa uma boa fase (quatro vitórias seguidas) na época e encara o emblema turco praticamente na máxima força, já que só os lesionados de longa data Nuno Santos e João Simões são opção.

Por outro lado, o tetracampeão turco está privado dos lesionados Victor Osimhen, a grande referência da equipa, e Mario Lemina, mas o extremo Rafael Leão, contratado ao AC Milan, estará, muito provavelmente, no 'onze', no regresso ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, depois de, em 2018, ter rescindido litigiosamente o contrato com os 'leões', na sequência da invasão à Academia do clube, em Alcochete.

Tal como os 'verdes e brancos', o 'gala' viaja para Lisboa num bom momento, uma vez que ocupa a liderança do campeonato do seu país, tendo vencido os últimos três encontros.

O encontro entre Sporting e Galatasaray, da primeira jornada da fase de liga da 'Champions', está agendado para as 20:00 e vai ser arbitrado pelo norueguês Espen Eskås.

Também hoje, no segundo dos três dias da jornada inaugural da principal competição europeia da clubes, o bicampeão continental Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, começa a defender o troféu ante o Slovan Bratislava, enquanto o Arsenal, finalista vencido, desloca-se ao sul de Itália para medir forças com o Nápoles.

Em Anfield Road, o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid é um dos mais aguardados da jornada, que conta ainda com a receção do FC Barcelona, de João Cancelo, em Camp Nou, ao Feyenoord, que conta com o luso Gonçalo Borges.