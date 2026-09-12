Casa da Cultura de Câmara de Lobos recebe Taça de Portugal e Madeira Cup

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe, no próximo dia 1 de Novembro, a Taça de Portugal e a Madeira Cup. O evento dedicado ao culturismo deverá reunir dezenas de atletas de várias categorias, vindos de diversos pontos do país.

A competição é promovida pela Federação Portuguesa de Culturismo, representante em Portugal da Federação Internacional de Culturismo IFBB, e colocará em disputa os títulos nacionais e da Madeira Cup. Ao longo do dia, os participantes sobem ao palco para demonstrar o trabalho e a preparação física desenvolvidos ao longo de vários meses.

Refira-se ainda que a organização anunciou um montante global que ascende a 4.500 euros em prémios. O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e de vários parceiros privados, salientando-se o Megamotor entre os patrocinadores oficiais desta edição.

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