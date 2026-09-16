Venda de livros atinge recorde e jovens estão entre os maiores consumidores

A venda de livros atinge um dos melhores resultados dos últimos anos, com os jovens entre os maiores consumidores, num dia em que os jornais destacam também o embate entre Benfica e AC Milan na Liga Europa, a situação económica e financeira, a educação e os efeitos da inteligência artificial. Estas são as principais notícias do dia na imprensa nacional de 16 de Setembro de 2026.

A revista Sábado dá destaque a "Marcelo. A nova vida", aos novos tratamentos contra o cancro, que poderão antecipar o fim da quimioterapia, e à vinda de Barack Obama a Lisboa, depois de um clube de empresários o ter convencido a discursar. O jornal aborda ainda contratos de última hora do PRR que incluem a aquisição de um piano e de mesas de luxo.

O Correio da Manhã abre com os casos de alunos colocados longe de casa e até inscritos em escolas de outros anos de escolaridade, incluindo o de uma estudante residente em Almada matriculada na Maia. O jornal noticia novas regras do regulador para a publicidade das instituições financeiras e dá amplo destaque ao AC Milan-Benfica, com Marco Silva a preparar o encontro em Milão a pensar no clássico com o FC Porto e Rúben Amorim a admitir que o Benfica pode conquistar a Liga Europa. A possibilidade de Sérgio Conceição chegar ao Sporting é também avançada como cenário que agrada aos adeptos. Na actualidade judicial, o CM noticia o caso de uma enfermeira condenada por homicídio que recorre ao Tribunal Europeu para pedir dinheiro e liberdade. O jornal refere ainda um triplo ataque à Meo em 24 horas, um navio russo que disparou contra um helicóptero dinamarquês, as quatro candidaturas à liderança da RTP, os riscos da inteligência artificial antecipados pelo cinema e o pagamento do casamento de um filho de Donald Trump por um amigo de Vladimir Putin.

O Público noticia o aumento dos pedidos de mudança de sexo no registo civil após a revisão da lei e destaca uma exposição de Pedro Cabrita Reis no MAT, com a representação de Cristo e do palhaço. Na educação, dá conta de famílias que ainda não sabem onde os filhos vão estudar. O jornal aborda também a disputa em torno do desenvolvimento da inteligência artificial entre a China e os Estados Unidos, o estado da União Europeia num contexto de forte tensão geopolítica, a discussão entre centrais sindicais e CIP sobre o salário mínimo e o veto presidencial que levou PSD e CDS-PP a retirar a proibição de "bandeiras ideológicas".

O Jornal de Notícias destaca o recorde na venda de livros dos últimos anos, sublinhando que os jovens estão entre os maiores consumidores. O jornal aborda ainda o trânsito na VCI, que continua pesado apesar da manutenção da proibição de circulação de camiões, e dedica espaço ao duelo entre Benfica e AC Milan, com Marco Silva e Rúben Amorim frente a frente em San Siro, num jogo marcado por vários reencontros. Na justiça, noticia a decisão do tribunal que obriga o presidente e vereadores de Mesão Frio a pagar uma multa e reproduz a declaração de um ex-autarca: "A um amigo não se responde com um não". A compra de uma startup de universitários da Covilhã por uma gigante tecnológica, a construção de um santuário de 14 milhões de euros em Póvoa de Varzim e o glamour da gala dos Emmy completam o destaque.

O Diário de Notícias coloca em evidência a subida dos juros da dívida portuguesa para máximos, num contexto de alerta nos mercados mundiais. Na educação, analisa o impacto de turmas com 30 alunos e o que os especialistas dizem sobre os alunos "invisíveis" dentro da sala de aula. O DN entrevista os cientistas distinguidos com o Prémio Champalimaud de Visão 2026, que conseguiram devolver parte da visão a pessoas cegas. Os aumentos salariais previstos para 2027 deverão ficar limitados a 3%, enquanto na cultura o jornal destaca a ida de Gonçalo Waddington ao São Luiz com "O Pai de Strindberg" e o Queer Lisboa, que questiona o futuro do festival. O Estoril Classics, que assinala dez anos, a antevisão do discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen, a proposta do Governo para uma taxa "extraordinária" de 33% sobre lucros excedentários das petrolíferas, os carros abandonados rebocados em Sintra e o alerta dos tarefeiros do SNS para um possível êxodo de profissionais completam a primeira página.

O Negócios salienta a proposta de uma taxa de 33% sobre os lucros do sector petrolífero que excedam em 20% a média. O jornal antecipa ainda o discurso de Ursula von der Leyen, num contexto marcado pelo clima, migrações, competitividade, comércio e defesa. Uma nova fábrica nos Estados Unidos poderá aumentar até 10% as receitas da Hovione, enquanto os juros da dívida disparam à escala mundial, com os EUA à cabeça. O Médio Oriente já está a ter impacto na factura da electricidade, com uma subida de 2,7% prevista para Outubro. O jornal noticia ainda a chegada da brasileira Gol a Lisboa, num contexto de expectativa sobre o futuro da TAP, uma entrevista a Soledade Duarte, directora-geral da Transearch Portugal, e a garantia de Castro Almeida de que o Governo vai executar todos os empréstimos do PRR.

O Jornal Económico noticia que o Estado terá perdido 118 milhões de euros com o jogo ilegal em 2025 e destaca a preparação da Reserva Federal para uma subida das taxas de juro, contrariando a posição de Donald Trump. Há 11 interessados na empresa de handling da SATA, enquanto a banca registou uma quebra de 3%, a primeira desde 2022. Na electricidade, os clientes do mercado regulado vão ter um aumento extraordinário. O jornal destaca ainda a avaliação do estado da União Europeia por Ursula von der Leyen, com Mark Carney a assistir, o investimento de 100 milhões de euros do sector português do calçado em tecnologia e a entrada da Gol na disputa pelas rotas aéreas entre o Brasil e Portugal.

O Record faz do AC Milan-Benfica o principal tema, com "Em famiglia" a assinalar os reencontros entre velhos conhecidos antes do clássico. Rúben Amorim garante que Palhinha joga este encontro e o próximo e considera possível o Benfica vencer a Liga Europa, enquanto Marco Silva afirma que já não há segredos entre as equipas e que o foco está no jogo de Milão, não no domingo. Prestianni foi chamado à selecção, Fresneda prepara-se para renovar pelo Sporting e Gabri Veiga surge na lista da selecção espanhola. O jornal noticia ainda a negação de Paulo Lobo de acusações de corrupção junto de dirigentes da arbitragem e destaca a Gala das Campeãs, no Casino do Estoril.

O Jogo antecipa o duelo entre Milan e Benfica, sublinhando que os encarnados procuram a primeira vitória de sempre frente ao colosso italiano, mesmo com mudanças motivadas pela gestão física. Marco Silva reconhece que a equipa está "longe de ser o Benfica ideal", enquanto Rúben Amorim assume a responsabilidade de chegar longe na Liga Europa. Bah deverá ser poupado para o Dragão e Gonçalo Ramos não festejará caso marque. No FC Porto, Borja Sainz recebe um reforço de confiança através das palavras do antigo colega Cordoba. Froholdt, Rosario e Inbeom foram chamados às respectivas selecções, enquanto Doumbia procura adaptar-se às ideias de Rui Borges no Sporting. Na selecção portuguesa, André Silva, Gonçalo Paciência e Fábio Silva disputam uma vaga no ataque. No ciclismo, João Almeida e Eulálio lideram a convocatória para o Mundial do Canadá.

E A Bola coloca também o foco no Milan-Benfica, com uma "noite de reencontros" em San Siro, onde estarão Rúben Amorim e Gonçalo Ramos pelo lado italiano e Rui Costa no regresso ao estádio. O jornal considera o encontro o primeiro grande teste ao Benfica de Marco Silva, que reconhece que as duas equipas estão habituadas a outra competição e que se conhecem "muito bem". Rúben Amorim elogia o adversário e recorda os tempos no Sporting, admitindo que uma saída poderia ter acontecido de forma diferente, ao mesmo tempo que afirma que o Benfica pode ganhar qualquer jogo. No Sporting, Ibrahima Ba sofreu uma recaída e só deverá regressar em Outubro, enquanto os ingleses já falam no regresso de Jesse Derry. Gabri Veiga e Alberto estão à porta das selecções, Froholdt deverá ser convocado pela Dinamarca apesar de ainda não treinar e Farioli ficará sem várias opções no meio-campo durante a pausa competitiva. Em Itália, Pote já marcou pela Fiorentina.