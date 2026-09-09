Boletim Climatológico de Agosto para a Madeira revela temperaturas acima da média e chuva irregular

Em Agosto de 2026, a Madeira apresentou temperaturas do ar acima do habitual em todas as estações de referência do arquipélago, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo IPMA. Já a precipitação mostrou maior irregularidade: houve valores superiores à média em duas estações e inferiores noutras duas, tomando por base o período 1991-2020.

Nas quatro estações avaliadas, nomeadamente Funchal/Observatório, Chão do Areeiro, Santana e Porto Santo, as médias da temperatura do ar ficaram acima do normal. O caso mais notável foi o do Porto Santo, que registou o valor médio mais elevado para um mês de Agosto desde 1961, com uma anomalia positiva de +1,6 °C.

Além disso, o mês ficou também associado a dois novos máximos de temperatura: o maior valor de temperatura mínima, observado justamente no Porto Santo, e o maior valor de temperatura máxima, medido na Selvagem Grande.

No que diz respeito à precipitação, o comportamento foi menos homogéneo. No Funchal/Observatório e no Chão do Areeiro, a chuva ficou abaixo do padrão habitual, com anomalias negativas de -1,3 mm e -11,8 mm, respectivamente. Em contrapartida, em Santana e no Porto Santo a precipitação acumulada ultrapassou a média, com desvios positivos de +6,1 mm e +2,4 mm.

Registou-se ainda um novo recorde de precipitação diária na estação dos Prazeres. Estas informações integram o boletim climatológico preliminar do IPMA referente a Agosto de 2026, cuja edição final será divulgada em meados de Setembro.