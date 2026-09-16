Trump retira Venezuela da lista de incumpridores no combate ao tráfico de droga

O Presidente norte-americano, Donald Trump, retirou hoje a Venezuela da lista de países que, segundo Washington, estão em incumprimento das suas obrigações no combate ao tráfico de droga.

A medida representa mais uma demonstração de aproximação ao Governo da Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

Trump decidiu retirar o país caribenho de uma lista em que continuam a figurar o Afeganistão, a Bolívia, Myanmar e a Colômbia, conforme consta na "Determinação presidencial sobre os principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas para o ano fiscal de 2027", hoje publicada pelo Departamento de Estado.

Na lista, encontram-se Estados que, nos últimos 12 meses, "não cumpriram de forma comprovável" as suas "obrigações derivadas dos acordos internacionais de combate ao tráfico de droga", bem como as medidas que exige nessa matéria a legislação norte-americana.

Por outro lado, Trump afirma no documento que a prestação de assistência de Washington à Bolívia, a Myanmar e à Colômbia "é atualmente vital para os interesses nacionais dos Estados Unidos".

Embora o Presidente norte-americano tenha mantido a Venezuela na lista de "principais países de trânsito ou de produção de drogas ilícitas", assegurou que "as drásticas mudanças políticas na América do Sul durante o último ano criaram oportunidades históricas para a cooperação dos Estados Unidos com os Governos da região".

"Na Venezuela, graças ao facto de o meu Governo ter conseguido a detenção e destituição do ex-ditador ilegítimo e traficante de droga Nicolás Maduro, já estamos a assistir aos resultados de uma crescente cooperação com o Governo interino do país para combater os cartéis, incluindo a eliminação de Niño Guerrero, líder do Tren de Aragua", escreveu o republicano.

"Dados os avanços positivos alcançados sob a gestão da Presidente interina, Delcy Rodríguez, determinei que a Venezuela deve deixar de ser apontada por incumprimento, de forma comprovada, dos seus compromissos de controlo de drogas. Espero ver progressos contínuos e quantificáveis por parte do Governo interino no desmantelamento de grupos narcoterroristas e na interrupção do tráfico de drogas através da Venezuela para os Estados Unidos", acrescentou Trump.

A lista dos "principais países de trânsito ou de produção de drogas ilícitas" deste ano mantém-se inalterada e inclui, além da Venezuela: Afeganistão, Bahamas, Belize, Bolívia, Myanmar, China, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Jamaica, Laos, México, Nicarágua, Paquistão, Panamá e Peru.